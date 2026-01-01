مباريات الأمس
جميع المباريات

مبلغ ضخم.. كم يتبرع محمد صلاح للأعمال الخيرية في مصر؟

كتب : محمد عبد الهادي

06:43 م 01/01/2026
"صلاح بطل قومي".. هكذا وصفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" نجمنا المصري محمد صلاح قائد منتخب مصر، وذلك في تقريرها عن الأعمال الخيرية والمساعدات المالية التي يقدمها لأبناء بلدته مصر.

وقالت الصحيفة الإسبانية في تقريرها عن الفرعون المصري: " محمد صلاح بطل قومي، رمز في العالم العربي، ويعتبر مصدر إلهام لملايين الشباب، وأحد أكثر الشخصيات المصرية نشاطًا في مساعدة المحتاجين".

وأضافت الصحيفة: " صلاح تبرع بنسبة 6% من ثروته لمساعدة المحتاجين".

وكشفت جزأً من تبرعاته وقالت: " أول مساعدات صلاح كانت في بلدته نجريج حيث بنى مستشفى ومدرسة، وتبرع بمبلغ 383 ألف يورو لمحطة معالجة مياه، ويقدم 4 آلاف يورو شهريًا للعائلات المحتاجة".

كما أوضحت الصحيفة أن صلاح تبرع بمبلغ 2.75 مليون يورو للمعهد القومي للأورام في القاهرة، بجانب 133 ألف يورو لإعادة بناء كنيسة في الجيزة بعد تعرضها لحريق".

