جوجل تعلن عن أكبر تحديث في متصفحها كروم "تفاصيل"

كتب- محمود الهواري:

كشفت شركة جوجل عن مجموعة واسعة من المزايا الجديدة لمتصفح كروم، تضمنت إدماج مساعدها الذكي Gemini، في خطوة وصفتها الشركة بأنها "أكبر ترقية في تاريخ كروم" منذ إطلاقه.

وأوضحت جوجل أن استخدام Gemini في كروم لم يعد يتطلب أي اشتراك مدفوع، بعدما كان مقتصرا سابقا على خطط AI Pro وAI Ultra. وسيتم إطلاق التحديث تدريجيا للمستخدمين في الولايات المتحدة على أجهزة ويندوز وماك، على أن يمتد لاحقا إلى دول أخرى حول العالم.

وفي تصريحها، قالت شارمين دي سيلفا، مديرة إدارة المنتجات في كروم، إن جوجل تعتزم إضافة قدرات متقدمة للمساعد ليتولى “المهام المملة” مثل التسوق عبر قوائم البريد الإلكتروني، إعادة جدولة التوصيل، حجز المواعيد، وتنظيم الحجوزات في المطاعم، مع نقاط مراجعة إلزامية للمهام الحساسة مثل الدفع والحجز.

كما أصبح Gemini قادرا على الوصول لتطبيقات Google Workspace وتكاملها مع التقويم ويوتيوب وخرائط جوجل، مما يتيح تنفيذ المهام مباشرة من الشاشة، وتشغيل المساعد عبر عدة علامات تبويب لمقارنة المنتجات أو تلخيص المعلومات، إضافة إلى ميزة "الاستدعاء" للرجوع إلى المواقع التي سبق زيارتها دون البحث اليدوي.

وفي الهواتف المحمولة، يمكن للمستخدمين مشاركة الصفحة بالكامل مع Gemini لطرح أسئلة أعمق، بينما يدعم التحديث الجديد حماية محسّنة عبر نموذج Gemini Nano للكشف عن المواقع الاحتيالية، وخوارزمية تتعلم تفضيلات الأذونات لتقليل الإشعارات المزعجة، بالإضافة إلى مدير كلمات المرور الذكي لتحديث البيانات المخترقة بسرعة.

وأعلنت جوجل أن مستخدمي آيفون سيتمكنون قريبا من الاستفادة من Gemini عبر كروم، في ظل منافسة محتدمة مع شركات مثل OpenAI وAnthropic وPerplexity، التي أطلقت كل منها أدوات ذكية للتحكم في المتصفح وإنجاز المهام تلقائيا.

