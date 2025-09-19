"شلالات دم ونيران زرقاء".. أغرب سبعة أماكن على كوكب الأرض (صور)

أول تعليق من آبل على ظهور عيب في كاميرا آيفون 17 الجديد

يخفي كوكب الأرض العديد من الأماكن الغريبة والمذهلة التي تبدو وكأنها من عالم آخر، إذ توجد مواقع طبيعية تثير الدهشة وتخطف الأنفاس، حيث تمتزج الغرابة مع الجمال الخلاب.

في هذا التقرير، نستعرض سبعة من أغرب هذه الأماكن التي تحمل أسرارا طبيعية غريبة وتدعوك لاكتشافها والاستمتاع بعجائبها الفريدة.

شلالات الدم في أنتاركتيكا

داخل وديان ماكموردو الجافة في القارة القطبية الجنوبية، تتدفق مياه حمراء من نهر تايلور الجليدي، ما يعرف بـ"شلالات الدم".

اللون الأحمر ناتج عن أكسدة الحديد الموجود في المياه المحاصرة تحت الجليد لملايين السنين، في عملية تشبه صدأ الحديد، إذ اكتشفت الظاهرة عام 1911 وتعتبر تذكيرا بالنظم البيئية القديمة المخفية تحت الجليد.

جزيرة سقطرى في اليمن

تعرف سقطرى بـ"أكثر الأماكن غرابة على وجه الأرض"، بسبب النباتات والحيوانات الفريدة التي توجد فقط على الجزيرة، مثل شجرة دم التنين.

الجزيرة، التي تبلغ مساحتها 3796 كيلومترا مربعا ويقطنها نحو 60 ألف نسمة، أدرجت ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو.

بحيرة ناترون في تنزانيا

بحيرة قلوية تتسم بخطر شديد على الكائنات الحية غير المتكيفة، إذ يمكن أن تحرق الجلد وتحفظ الحيوانات ميتة على شكل تماثيل متكلسة، حيث بالرغم من ذلك، تشكل البحيرة بيئة خصبة لتكاثر طيور الفلامنجو الأصغر.

بحيرة هيلير في أستراليا

تشتهر هذه البحيرة الصغيرة على جزيرة ميدل بلونها الوردي الزاهي المستمر، نتيجة الطحالب والبكتيريا في المياه المالحة.

ويشكل التباين بين البحيرة الوردية ومياه المحيط المحيط بها منظرًا طبيعيًا ساحرًا وجاذبًا للزوار.

الحفرة الزرقاء العظيمة بليز

تعد هذه الدائرة الضخمة تحت الماء، التي يبلغ قطرها 318 مترا وعمقها 124 مترا، من أبرز أماكن الغوص في العالم.

تشكلت خلال آخر فترة جليدية، وتقدم تجربة فريدة لمشاهدة الحياة البحرية والتكوينات الجيرية، بينما تحمل تلميحات عن تاريخ الأرض الجيولوجي.

هيكل ريشات موريتانيا

تكوين جيولوجي ضخم في الصحراء الكبرى يظهر من الفضاء كنمط دائري يشبه العين، إذ كان يعتقد أنه ناتج عن اصطدام نيزك، لكن الجيولوجيين أكدوا أنه قبة طبيعية تعرضت للتآكل على مدى ملايين السنين، وتحيط به تكهنات وأساطير عديدة.

كاواه إيجين إندونيسيا

بركان نشط يتوهج ليلاً باللهب الأزرق الناتج عن حرق الغازات الكبريتية، ما يخلق مشهدًا ساحرًا وخطيرًا في الوقت نفسه، إذ يعتبر من الظواهر الطبيعية النادرة التي تذهل الزوار والعلماء على حد سواء.

