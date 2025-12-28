إعلان

آسر ياسين وزوجته في العرض الخاص لفيلم إن غاب القط

كتب : معتز عباس

08:58 م 28/12/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    اسرا ياسين وزوجته وأحد ابطال العمل
  • عرض 8 صورة
    اسر ياسين في عرض فيلم ان غاب القط
  • عرض 8 صورة
    اسر ياسين في العرض الخاص لفيلم ان غاب القط
  • عرض 8 صورة
    اسر ياسين وزوجته يلتقطان الصور في عرض فيلم ان غاب القط (2)
  • عرض 8 صورة
    اسر ياسين على الريد كاربت
  • عرض 8 صورة
    اسر ياسين وزوجته في عرض فيلم ان غاب القط (2)
  • عرض 8 صورة
    اسر ياسين وزوجته في عرض فيلم ان غاب القط (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - معتز عباس:

تصوير / أحمد مسعد:

وصل الفنان آسر ياسين وزوجته العرض الخاص لفيلم "إن غاب القط"، مساء اليوم الأحد، والذي يقام داخل إحدى السينمات الشهيرة في مدينة 6 أكتوبر.

وحرص آسر ياسين على التقاط الصور التذكارية على السجادة الحمراء رفقة زوجته، وتبادل التحية مع الحاضرين.

فيلم "إن غاب القط"، بطولة آسر ياسين أسماء جلال، محمد شاهين، على صبحى، سماح أنور، كارمن بصيبص، وآخرون،الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح.

اقرأ أيضا..

رمضان 2026.. طرح صور جديدة من كواليس مسلسل بيبو بطولة "كزبرة"

أحمد العوضي ورحمة محسن من كواليس "علي كلاي".. والجمهور: الأعلى مشاهدة

آسر ياسين آسر ياسين وزوجته فيلم إن غاب القط أسماء جلال محمد شاهين سماح أنور

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

جزر القمر

- -
21:00

مالي

زامبيا

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

استعدادًا للأمطار.. تنبيهات مشددة للمحافظات لمواجهة الطقس السيئ
أول رد فعل بعد قرار المركزي.. بنك مصر يخفض سعر الفائدة 1% على حسابي المعاشات وسوبر كاش
اتفرج مجانًا.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا
هل يعطي المركزي الضوء الأخضر لبنكي للأهلي ومصر لطرح شهادة بفائدة 19%؟
سيارات وفلوس وكروت دعائية.. الداخلية تطيح بسماسرة الانتخابات وتضبط المتورطين| محدث
اضطراب الملاحة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة