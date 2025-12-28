آسر ياسين وزوجته في العرض الخاص لفيلم إن غاب القط

توافد نجوم الفن.. 25 صورة من العرض الخاص لفيلم "إن غاب القط"

كتب - معتز عباس:

تصوير / أحمد مسعد:

وصل الفنان آسر ياسين وزوجته العرض الخاص لفيلم "إن غاب القط"، مساء اليوم الأحد، والذي يقام داخل إحدى السينمات الشهيرة في مدينة 6 أكتوبر.

وحرص آسر ياسين على التقاط الصور التذكارية على السجادة الحمراء رفقة زوجته، وتبادل التحية مع الحاضرين.

فيلم "إن غاب القط"، بطولة آسر ياسين أسماء جلال، محمد شاهين، على صبحى، سماح أنور، كارمن بصيبص، وآخرون،الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح.

