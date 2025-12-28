بعد البيت الأبيض.. كيف تحولت صفحة الداخلية إلى الأكثر تفاعلًا في 2025؟

خلال العام الجاري 2025، تمكنت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية المصرية على موقع "فيسبوك" من تحقيق نسب مشاهدة وتفاعلات مرتفعة للغاية، لتأتي بين الصفحات الحكومية الأعلى أداءً طوال العام.

ووفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة Emplifi العالمية المتخصصة في تحليل أداء المؤسسات على منصات التواصل الاجتماعي، سجلت الصفحة أكثر من 24 مليون تفاعل خلال ثلاثة أشهر فقط، لتأتي مباشرة بعد صفحة البيت الأبيض الأمريكي التي تصدرت القائمة بـ26 مليون تفاعل.

وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن هذا الإنجاز يعكس قوة المحتوى المقدم عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية وفاعليته في التواصل مع المواطنين، إلى جانب دوره في تعزيز الشفافية ونشر المعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية.

كيف تقدمت صفحة الداخلية؟

ووفق المحامي بالنقض محمد حامد، فإن اللافت هذا العام تحديدًا لم يكن فقط ارتفاع معدلات التفاعل، وإنما التحول الواضح في آلية التعامل مع المحتوى المتداول على صفحة وزارة الداخلية، حيث باتت مقاطع الفيديو التي ينشرها المواطنون بمثابة بلاغات رسمية يتم فحصها على الفور، دون انتظار تقديم شكاوى تقليدية، وهو ما عكس جاهزية عالية في الرصد والمتابعة.

وأضاف، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن سرعة الاستجابة ساهمت في تعزيز ثقة المواطنين، بعدما اعتادوا خلال الفترة الماضية على صدور بيانات رسمية خلال ساعات قليلة من تداول أي فيديو، تتضمن فحص الواقعة وكشف ملابساتها، وفي كثير من الأحيان ضبط المتهمين المتورطين، وهو ما كان يظهر بوضوح من خلال ضبطهم بنفس الملابس التي ظهروا بها في مقاطع الفيديو، بما يؤكد دقة التحرك وسرعة الوصول.

ولفت إلى أن التفاعل السريع لم يقتصر على الوقائع الكبرى فقط، بل شمل شكاوى يومية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مثل التعديات والمشاجرات والممارسات المخالفة، ما خلق حالة من الإحساس العام بأن صوت المواطن مسموع، وأن ما يتم تداوله عبر المنصات الرقمية يحظى باهتمام جاد وتحرك فعلي على الأرض.

ضبط المخالفات

ولفت إلى أن التفاعل عبر صفحة وزارة الداخلية عزز مفهوم مشاركة المواطن في الأمن، حيث لم يعد دور المواطن مقتصرًا على المشاهدة أو التعليق، بل أصبح عنصرًا في الإبلاغ والمساعدة على ضبط المخالفات في إطار قانوني.

وقد عززت تلك المشاركات والتفاعلات على صفحة وزارة الداخلية من سرعة تقليل الشائعات، وقطع الطريق أمام محاولات تضليل الرأي العام، من خلال تقديم رواية رسمية بدلًا من ترك المجال للمعلومات غير الدقيقة، وفق حامد.

تفاعلات الصفحة

وقد أظهر تقرير Emplifi مجموعة من المؤشرات الرقمية التي تعكس التطور الكبير في محتوى الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية المصرية، أبرزها:

12,083,986 متابعًا للصفحة.

1780 منشورًا خلال ثلاثة أشهر فقط.

24,370,680 تفاعلًا بين إعجابات وتعليقات ومشاركات.

وتعكس هذه الأرقام الضخمة حجم اهتمام الجمهور وارتفاع مستوى الثقة في المعلومات التي تنشرها الوزارة، فضلًا عن المتابعة المستمرة للجهود الأمنية اليومية على مستوى الجمهورية.