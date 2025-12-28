إعلان

ما حقيقة وجود خلافات بين مصر والإمارات؟.. وزير الخارجية يجيب

كتب : مصراوي

07:17 م 28/12/2025

بدر عبد العاطي وزير الخارجية

وكالات

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن العلاقات بين مصر ودولة الإمارات قوية للغاية ووثيقة، مشيرًا إلى الروابط المتينة التي تجمع الرئيس عبدالفتاح السيسي برئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والذي زار مصر أكثر من مرة.

وأوضح عبد العاطي خلال لقائه مع برنامج عماد الدين أديب المذاع عبر فضائية "سكاي نيوز عربية" مساء أمس السبت، أن الاتصالات بينه وبين نظيره الإماراتي تتم بشكل شبه يومي، لبحث القضايا والتحديات المختلفة، لافتًا إلى أن وتيرة التواصل تمتد كذلك مع نظرائه في المملكة العربية السعودية والبحرين والأردن والسودان والجزائر.

وأضاف وزير الخارجية: "ما يجمع بيننا أكثر بكثير مما يفرق بيننا، وعلينا أن نبني على المشترك بيننا.. أما فيما يتعلق بالمشكلات الخلافية فلا يمكن تجاهلها، ولكن يمكن التعامل معها بقدر من البرجماتية والمنطق، أو على الأقل تنحيتها لوقت ما".

اقرأ أيضًا:

وزير الخارجية: لدينا تعليمات مباشرة من السيسي وبن سلمان بتقوية العلاقات

كيف تتعامل الخارجية المصرية مع الأزمات؟ الوزير يكشف التفاصيل (فيديو)



