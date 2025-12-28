الأرصاد تحذر من انخفاض جديد في درجات الحرارة

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن استمرار تأثر البلاد بأجواء شتوية مميزة خلال الساعات المقبلة، نتيجة لوجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وقالت غانم، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، أن هذا المنخفض سيؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، وجود فرص لتساقط أمطار متفاوتة الشدة، خاصة على السواحل الشمالية للبلاد.

وأضافت أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري، قد تمتد لتشمل خفيفةً مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مشيرة إلى أن الرياح تنشط على أغلب الأنحاء بشكل متقطع أيضاً.

ولفتت عضو هيئة الأرصاد إلى حدوث انخفاض طفيف في درجات الحرارة، حيث تتراوح العظمى في القاهرة الكبرى بين 19 و20 درجة مئوية.

وحذرت من أن غياب أشعة الشمس يجعل الأجواء شديدة البرودة، خاصة مع انخفاض الصغرى في القاهرة الكبرى لتتراوح بين 8 و12 درجة مئوية.

وحذرت من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلًا، حيث تصل الصغرى في محافظات شمال الصعيد إلى حوالي 6 درجات مئوية، فيما تسجل منطقة سانت كاترين أدنى درجة حرارة في البلاد عند 3 درجات مئوية.

وأكدت أن نشاط حركة الرياح على معظم المحافظات سيزيد من الإحساس بالبرودة، داعية المواطنين لاتخاذ الاحتياطات اللازمة وارتداء الملابس المناسبة.

