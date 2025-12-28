قبل الغلق.. زحام "اللحظات الأخيرة" في انتخابات نواب الفيوم (صور)

الفيوم - حسين فتحي:

شهدت المقار الانتخابية بمحافظة الفيوم كثافة عددية ملحوظة في الدقائق الأخيرة قبل إغلاق باب التصويت، ضمن جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025. وتوافد المواطنون على اللجان للإدلاء بأصواتهم واختيار 3 نواب، متحدين برودة الطقس التي ميزت ساعات المساء.

نساء وشباب في صدارة المشهد

سجلت المتابعة الميدانية للعملية الانتخابية حضورًا بارزًا للسيدات وكبار السن، إلى جانب مشاركة شبابية واسعة، خاصة في الدائرة الرابعة خلال الفترة المسائية.

وتركز الإقبال الكثيف في قرى الدائرة الأولى (بندر ومركز الفيوم) وتحديدًا في "السنباط، تلات، بني صالح، زاوية الكرادسة، كفور النيل، ديسيا، سيلا، وهوارة عدلان".

كما شهدت الدائرة الرابعة (مراكز أبشواي والشواشنة ويوسف الصديق) حشودًا مماثلة في قرى "العجميين، طبهار، شعلان، أبو جنشو، وأبو كساه"، بالإضافة إلى مدينتي أبشواي والنصارية.

خريطة المنافسة في الدائرتين

ويتنافس المرشحون في الدائرة الأولى لحسم المقعد المتبقي، حيث ينحصر السباق بين "سيد أحمد سلطان" (حزب الشعب الجمهوري) و"محمد فؤاد زغلول" (حزب الوعي)، وذلك بعد فوز كل من اللواء "علي أيوب" (مستقل) و"محمد محمود عبد القوي" (مستقبل وطن) بمقعدين سابقين.

وفي الدائرة الرابعة، يحتدم التنافس لتحديد الفائزين بالمقعدين المخصصين للدائرة، وتضم قائمة المتنافسين: "يوسف أحمد الصاوي" وشهرته "يوسف الشاذلي" (مستقبل وطن)، و"علاء السيد جاب الله" وشهرته "علاء العمدة" (الجبهة الوطنية)، والمهندس "مصطفى عبدالله مؤمن" (مستقل).

لغة الأرقام والكتلة التصويتية

أوضح مصدر باللجنة العامة المشرفة على الانتخابات، أن إجمالي من لهم حق التصويت في الدائرتين يبلغ مليونًا و131 ألفًا و774 ناخبًا وناخبة، موزعين على 169 لجنة فرعية داخل 135 مقرًا انتخابيًا.

وتضم الدائرة الأولى 657 ألفًا و499 صوتًا انتخابيًا (89 لجنة فرعية في 64 مقرًا)، بينما تضم الدائرة الرابعة 474 ألفًا و275 صوتًا انتخابيًا (80 لجنة فرعية في 71 مقرًا)، ومن المنتظر بدء أعمال الفرز فور إغلاق الصناديق لإعلان النتائج الرسمية.