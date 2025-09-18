موجة احتيالات إلكترونية تضرب عشاق آيفون 17.. بياناتك وحساباتك في خطر

تحرك برلماني وتحذير من الأزهر بشأن "روبلوكس".. ما هي اللعبة التي تهدد الأطفال؟

كشفت كاسبرسكي عن تصاعد حاد في عمليات الاحتيال الإلكترونية، التي تستغل الضجة الكبيرة المصاحبة لإطلاق الهاتف الذكي أبل آيفون 17 الجديد؛ حيث يقوم المحتالون بإطلاق مواقع إلكترونية زائفة وتنظيم مسابقات وهمية ومخططات مخادعة بحجة إرسال أجهزة للتجربة ويستخدمونها لجمع البيانات الشخصية والمعلومات المالية. ويترتب على هذه الهجمات أخطار كبيرة، منها سرقة البيانات الشخصية وخسارة الأموال.

واستخدم المجرمون في إحدى عمليات الاحتيال مواقع إلكترونية زائفة مشابهة لموقع أبل الرسمي، واستدرجوا المستخدمين بعروض الطلبات المسبقة لهاتف آيفون 17 قبل نفاده، ثم سرقوا تفاصيل بطاقاتهم المصرفية عندما أدخلوها لإتمام عملية الشراء الوهمية.

مسابقة يانصيب احتيالية

وبالإضافة إلى ذلك، يستخدم المحتالون أسلوبا آخر في عملياتهم، فينشرون مسابقة يانصيب احتيالية يوهمون المشاركين فيها بتقديم أجهزة آيفون مجانية ضمن الجوائز، لكنهم يشترطون عليهم تعبئة استبيان، وتقديم معلوماتهم الشخصية (مثل عناوين البريد الإلكتروني، وأرقام الهواتف، وغيرها)، ويطلبون منهم دفع رسوم التوصيل أو الخدمة.

ويتضمن الموقع قسما مخصصا لتعليقات وهمية من مستخدمين زعموا بـأنهم استلموا جوائزهم، فالغرض منه زيادة مصداقية الموقع عند الضحايا.

كذلك ينشر المحتالون إعلانات عن فرص "لاختبار هاتف آيفون 17"، فيستدرجون المستخدمين الملمين بالتكنولوجيا ويطلبون منهم تقديم بيانات التواصل وعناوين الشحن ودفع رسوم التوصيل مقابل إرسال أجهزة متاحة للمعاينة الأولية، لكنهم لا يحصلون عليها بتاتا.

وتؤدي هذه المحاولات إلى سيل من رسائل البريد الإلكتروني العشوائي، أو عمليات تصيد احتيالي لاحقة تستهدف أشخاص محددين.

وتعلق على هذه المسألة "تاتيانا شيرباكوفا"، محللة محتوى الويب لدى كاسبرسكي: "يستغل المجرمون السيبرانيون الحماس المصاحب لإطلاق منتجات مرغوبة وذات شعبية كبيرة، فينتهزون اندفاع المستخدمين لشرائها لاختراق بياناتهم. وقد رأينا تطور هذه الأساليب الإجرامية من عمليات تصيد احتيالي ساذجة إلى مواقع متقنة التصميم ومشابهة للمواقع الأصلية. لذلك، ينبغي للمستخدمين توخي الحذر بدل الانسياق وراء الحماس، لتفادي الوقوع ضحية لهذه التهديدات الاحتيالية".

تدابير مهمة للحماية

توصي كاسبرسكي المستخدمين باتخاذ التدابير المهمة التالية لحماية أنفسهم من موجة الاحتيالات الجديدة المصاحبة لإطلاق أجهزة آيفون 17 الجديدة:

- اشترِ جهاز آيفون 17 حصريا من المصادر الرسمية مثل موقع أبل الرسمي، أو تجار التجزئة المعتمدين، أو شركات الاتصالات الموثوقة، لحماية نفسك من الوقوع في فخ المواقع الاحتيالية.

- احرص دائما على التأكد من صحة عناوين المواقع الإلكترونية، وكن حذرا من العروض الترويجية المضللة،

- تجنب الانسياق وراء رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو الإعلانات التي تعدك بجوائز أو عروض وهمية.

- امتنع عن مشاركة بياناتك الشخصية مقابل "هدايا مجانية"، فنادرا ما تطلب المسابقات الشرعية معلومات حساسة من المشاركين، لذا كن حذرا جدا من أي طلب لمعرفة اسمك، أو بيانات بطاقتك البنكية، أو عنوانك، واعتبر ذلك علامة تحذير على احتمال التعرض لعملية احتيال.

- فعل خيار المصادقة متعددة العوامل وراقب حساباتك باستمرار.

- تفعيل المصادقة الثنائية على معرّف أبل والتطبيقات المالية، ومراجعة كشوف حساباتك دوريا لاكتشاف أي نشاط غير مصرح به.

