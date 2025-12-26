ميزة صوتية جديدة من جوجل تحول المصادر إلى محاضرات.. ما القصة؟

تستعد جوجل لإجراء تحسين جديد على واحدة من أبرز ميزات تطبيقها البحثي NotebookLM، عبر اختبار صيغة إضافية ضمن ميزة Audio Overview، التي تتيح إنشاء محتوى صوتي تفاعلي مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وبحسب تقرير نشره موقع phonearea، تعمل جوجل حاليا على إضافة صيغة جديدة تحمل اسم Lecture، تمكن المستخدمين من توليد محاضرات صوتية متكاملة بالاعتماد على المصادر التي يرفعونها داخل التطبيق، في خطوة تعزز من الطابع التعليمي للمنصة.

وتضم ميزة Audio Overview في الوقت الحالي عدة صيغ لإنشاء المحتوى الصوتي، من بينها صيغة Deep Dive التي تقدم نقاشا مباشرا بين مضيفين افتراضيين حول الموضوعات الواردة في المصدر، وصيغة Brief التي توفر ملخصا صوتيا سريعا يركز على أبرز النقاط، إلى جانب صيغة Critique التي تقدم ملاحظات بناءة لتحسين المحتوى، وصيغة Debate التي تطرح مناظرة منظمة تستعرض وجهات نظر مختلفة.

أما صيغة Lecture الجديدة، فتهدف إلى تحويل المحتوى المرفوع إلى محاضرة صوتية منظمة يقدمها الذكاء الاصطناعي بأسلوب أكاديمي، ما يجعل NotebookLM أقرب إلى أداة تعليمية متكاملة.

وتشير التسريبات إلى أن إعداد صيغة Lecture سيكون مشابها لبقية الصيغ، إذ سيتمكن المستخدم من اختيار طول المحاضرة بين قصير وافتراضي وطويل، مع توقعات بأن تصل مدة المحاضرة إلى نحو 30 دقيقة عند اختيار الخيار الطويل.

وسيتيح التطبيق تحديد لغة الإخراج الصوتي، على أن تكون اللغة الافتراضية مطابقة لإعدادات المستخدم، بينما لم تؤكد جوجل بعد عدد اللغات التي ستدعمها الميزة الجديدة.

وحتى الآن، لم تعلن جوجل عن موعد رسمي لإطلاق صيغة Lecture، وسط آمال بأن تصل كتحديث مجاني لجميع مستخدمي NotebookLM، وليس حصرها على مشتركي الفئة المدفوعة NotebookLM Ultra.

وتواصل جوجل تعزيز NotebookLM بإضافة مزايا جديدة، في وقت تحظى فيه ميزتا Audio Overview وVideo Overview بإشادة واسعة من المستخدمين.

ومع احتمالية طرح صيغة المحاضرات، قد يتحول التطبيق إلى أداة شبه مكتملة لإنتاج المحتوى التعليمي دون الحاجة إلى الاعتماد على أدوات ذكاء اصطناعي أخرى.

ورغم وجود بدائل مثل Open Notebook التي تتيح إنشاء محتوى صوتي شبيه بالبودكاست على أجهزة الكمبيوتر، فإنها تظل محدودة مقارنة بتنوع الخيارات التي يوفرها NotebookLM.

في المقابل، يثير هذا التطور تساؤلات حول التأثير المتزايد للاعتماد على الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى التعليمي، خاصة مع إمكانية إنشاء محاضرات مطولة خلال ثوانٍ دون جهد ذهني كبير.

وفي الوقت الذي يرى البعض في هذه الأدوات ثورة تسهم في تسهيل التعلم، يحذر آخرون من أن الإفراط في استخدامها قد يؤثر سلبا على مهارات التفكير والتحليل لدى الإنسان على المدى الطويل، في نقاش مرشح للتصاعد مع تطور قدرات الذكاء الاصطناعي.