محافظ قنا يكشف مجريات سير جولة الإعادة الانتخابية للنواب

أكد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، انتظام سير العملية الانتخابية في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لم ترصد أي معوقات تؤثر على سير التصويت.

وقال المحافظ خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز": "تجري جولة الإعادة في جميع الدوائر الأربع بالمحافظة، حيث لم يُحسم في الجولة الأولى سوى مقعد واحد بمركز نجع حمادي".

وأضاف أن المنافسة تجري حاليًا بين 16 مرشحًا فرديًا على 8 مقاعد متبقية، واصفًا إياها بأنها "منافسة متقاربة جدًا".

وتابع أن المحافظة تضم 352 لجنة فرعية، وقد تم التأكد من فتح جميع اللجان أبوابها أمام الناخبين في التاسعة صباحًا، مع تدارك تأخير طفيف في عدد محدود جدًا منها.

وأشار محافظ قنا إلى أن مؤشرات الإقبال على التصويت "متوسطة ومنتظمة"، لافتًا إلى أن العرف الانتخابي في الصعيد يشهد عادة تزايدًا في الكثافة التصويتية خلال الفترة المسائية.

وأكد أن الفترة الصباحية يغلب عليها حضور السيدات وكبار السن، بينما يتوافد الشباب والموظفون بعد انتهاء ساعات العمل، متوقعًا ارتفاع وتيرة التصويت مساءً وبشكل أكبر في اليوم الثاني للاقتراع.

وفيما يتعلق بالخروقات الانتخابية، نفى المحافظ رصد أي مخالفات دعائية أو استخدام للمال السياسي لشراء الأصوات.