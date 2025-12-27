التمريض تعلن مضاعفة المعاش.. وتيسير الصرف عبر الفيزا

زفّت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، بشرى سارة لأعضاء هيئة التمريض، بإقرار مضاعفة قيمة معاش التمريض، في خطوة تعكس تقدير النقابة العامة للتمريض للدور الإنساني والمهني الذي يقوم به التمريض داخل مختلف المنشآت الصحية.

وأكدت نقيب عام التمريض أن تطبيق الزيادة يبدأ اعتبارًا من شهر ديسمبر الجاري، على أن يتم صرف المعاش كل ثلاثة أشهر من خلال بطاقات الفيزا، بما يضمن انتظام الصرف وسهولة حصول أعضاء هيئة التمريض على مستحقاتهم المالية دون أعباء إضافية.

وأوضحت الدكتورة كوثر محمود أن قرار مضاعفة المعاش يأتي ضمن جهود النقابة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للتمريض، والتخفيف من الأعباء المعيشية، خاصة بعد سنوات طويلة من العطاء والعمل المتواصل في ظروف مهنية صعبة، مؤكدة أن النقابة تضع مصلحة التمريض في مقدمة أولوياتها.

وأضافت أن هذه الزيادة تعكس اعتراف النقابة العامة للتمريض بدورهم الأساسي في تقديم الرعاية الصحية، ودعمهم اليومي للمنظومة الطبية، والحفاظ على سلامة المرضى وجودة الخدمات المقدمة.

وشددت نقيب عام التمريض على أن النقابة مستمرة في اتخاذ خطوات عملية لتحسين أوضاع التمريض ماديًا ومهنيًا، والعمل على تطوير الخدمات المقدمة لهم، بما يضمن لهم حياة كريمة واستقرارًا اجتماعيًا يليق بحجم المسؤوليات التي يتحملونها.