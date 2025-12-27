تأجيل محاكمة المتهمين بقتل "طفل الدارك ويب" لـ24 يناير

قررت محكمة جنايات أمن الدولة، المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، تأجيل نظر محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طفل الدارك ويب"، والمتعلقة بقتل طفل من شبرا الخيمة بعد التخطيط للجريمة، إلى جلسة 24 يناير.

وجاء قرار التأجيل عقب تلقي المحكمة خطابًا رسميًا يفيد بتعذر نقل أحد المتهمين من مديرية أمن الإسكندرية، بسبب توقف المأموريات الخارجية خلال الفترة الحالية.

وبحسب أمر الإحالة، فإن المتهمين هما "طارق أ. ع" (29 عامًا)، عامل بمقهى، و"علي الدين م. ع" (15 عامًا)، طالب ومقيم بدولة الكويت، حيث اتفقا يوم 15 أبريل 2024 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية على إنهاء حياة الطفل المجني عليه "أحمد م. س. م" مقابل مبلغ مالي قدره 5 ملايين جنيه.

وذكرت التحقيقات أن المتهم الأول بيت النية وعقد العزم على تنفيذ الجريمة، وأعد لذلك عقاقير طبية وحزامًا جلديًا، ثم استدرج الطفل إلى مسكنه بالحيلة، ودس له العقاقير في مشروب حتى فقد وعيه، قبل أن يخنقه بالحزام، محدثًا إصاباته القاتلة التي أودت بحياته.

وأضاف أمر الإحالة أن الواقعة اقترنت بجناية خطف طفل بالتحايل، كما أحرز المتهم أدوات تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون سند قانوني، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.