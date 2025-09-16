اكتشاف مومياوات بشرية مجففة بالدخان على نار هادئة (صور)

"من غير أسلاك".. اليابان تختبر توليد الكهرباء في الفضاء ونقلها إلى الأرض

القمر يهرب من الأرض.. ما سر هذه الظاهرة وكيف تؤثر في حياتنا؟

وكالات

كشف فريق دولي من علماء الآثار عن دليل على ممارسة التحنيط في جنوب شرق آسيا وجنوب الصين.

وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة " وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم"، حلل الباحثون 69 عينة عظمية من 54 مقبرة في 11 موقعا مختلفا بالصين وفيتنام وإندونيسيا، ووجدوا أن معظمها تحمل آثارا واضحة للتعرض للحرارة والدخان ووجود رواسب سخام وعلامات قطع تشير إلى طقوس تحنيط متعمدة.

وأوضح الفريق بقيادة هسياو تشون هونغ من الجامعة الوطنية الأسترالية أن هذه الطريقة تختلف عن التحنيط التقليدي المعروف إذ اعتمدت على تجفيف الجثث بالدخان على نار منخفضة لفترات طويلة.

وتعتبر طريقة تجفيف الجثث هي ممارسة شبيهة بالطقوس التي ما زالت موجودة لدى بعض مجتمعات غينيا الجديدة حتى اليوم.

ويرى الباحثون أن هذا الاكتشاف يدل على امتداد ثقافي طويل بين مجتمعات الصيد وجمع الثمار في آسيا وأوقيانوسيا وأستراليا، حيث كانت هذه الطقوس بمثابة وسيلة للحفاظ على الروابط الروحية والجسدية مع الأسلاف عبر آلاف السنين.

اقرأ أيضا

لا تضع "الراوتر" قرب هذه الأشياء.. 6 عوامل خفية تضعف إشارة الإنترنت

منغوليا.. ما سر بحيرة "الحليب" الطبيعية التي حيرت الزوار؟ (صور)

أسعار جميع إصدارات آيفون 17 الجديدة بكل المساحات

حدثوا فورا.. تحذير عاجل من جوجل لمستخدمي أندرويد (تفاصيل)

ابتكار صيني يعالج كسور العظام في 3 دقائق فقط "التفاصيل"