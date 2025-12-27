إحالة أوراق 12 أجنبيًا للمفتي بتهمة جلب وتهريب المواد المخدرة

كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، إحالة أوراق 12 متهمًا أجنبيًا إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، على خلفية اتهامهم بجلب وتهريب المواد المخدرة.

وحددت المحكمة جلسة 18 يناير المقبل للنطق بالحكم، بعد ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد توجيه اتهامات لهم بجلب وتهريب المخدرات وإدخالها إلى البلاد بطرق غير مشروعة. وتبين أن عددهم 12 متهمًا، منهم 9 محبوسون على ذمة القضية و3 متهمين هاربين، وجميعهم يحملون جنسيات أجنبية.

