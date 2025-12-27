الداخلية تكشف ملابسات منشور تغيب مواطن بسوهاج

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة سيدة بشأن تغيب زوجها بمحافظة سوهاج.

وبفحص الواقعة، تبين أنه بتاريخ 17 من الشهر الجاري تم تحرير محضر بقسم شرطة ثان سوهاج، بناءً على بلاغ من أحد المواطنين أفاد فيه بتغيب شقيقه عن منزله، دون وجود أية شبهة جنائية أو مؤشرات تدل على تعرضه لحادث.

وفي إطار استكمال الفحص والتحريات، حضر المتغيب بنفسه إلى قسم الشرطة يوم 21 من الشهر ذاته، وقرر أنه كان متواجدًا بالقاهرة خلال فترة غيابه لتحصيل مبالغ مالية من بعض عملائه، ولم يتمكن من التواصل مع أسرته بسبب تعطل هاتفه المحمول.

وأكدت الأجهزة الأمنية أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتأكد من سلامة المتغيب وطمأنة أسرته، مع التشديد على ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء تداول منشورات غير موثقة من شأنها إثارة القلق بين المواطنين.