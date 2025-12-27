إعلان

الداخلية تكشف ملابسات منشور تغيب مواطن بسوهاج

كتب : علاء عمران

01:41 م 27/12/2025

وزارة الداخلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة سيدة بشأن تغيب زوجها بمحافظة سوهاج.

وبفحص الواقعة، تبين أنه بتاريخ 17 من الشهر الجاري تم تحرير محضر بقسم شرطة ثان سوهاج، بناءً على بلاغ من أحد المواطنين أفاد فيه بتغيب شقيقه عن منزله، دون وجود أية شبهة جنائية أو مؤشرات تدل على تعرضه لحادث.

وفي إطار استكمال الفحص والتحريات، حضر المتغيب بنفسه إلى قسم الشرطة يوم 21 من الشهر ذاته، وقرر أنه كان متواجدًا بالقاهرة خلال فترة غيابه لتحصيل مبالغ مالية من بعض عملائه، ولم يتمكن من التواصل مع أسرته بسبب تعطل هاتفه المحمول.

وأكدت الأجهزة الأمنية أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتأكد من سلامة المتغيب وطمأنة أسرته، مع التشديد على ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء تداول منشورات غير موثقة من شأنها إثارة القلق بين المواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية منشور تغيب مواطن بسوهاج استغاثة سيدة بشأن تغيب زوجها محافظة سوهاج

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
17:00

الكونغو الديمقراطية

أوغندا

- -
19:30

تنزانيا

نيجيريا

- -
22:00

تونس

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| وفاة المخرج داوود عبدالسيد
فلوس وكروت دعائية.. الداخلية تضبط شبكات شراء الأصوات بالدوائر الملغاة | صور