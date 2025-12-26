هدايا رقمية.. كيف تسعى تيك توك شوب لمنافسة أمازون بميزة جديدة؟

أطلقت منصة تيك توك شوب ميزة جديدة تتيح للمستخدمين شراء بطاقات هدايا رقمية، في خطوة تستهدف تعزيز وجودها في سوق التجارة الإلكترونية، ومنافسة منصات كبرى مثل أمازون وإيباي، التي تقدم خدمات مشابهة منذ سنوات.

وجاء طرح الميزة بالتزامن مع موسم العطلات، الذي يعد من أكثر الفترات أهمية لنشاط التسوق على تيك توك، في محاولة واضحة لتكريس المنصة كوجهة تسوق رئيسية، وليس مجرد تطبيق لمقاطع الفيديو القصيرة.

وتأتي هذه الخطوة بعد توسع تيك توك شوب مؤخرا في قطاع السلع الفاخرة، ضمن استراتيجية أوسع لترسيخ مكانتها في عالم التجارة الرقمية، وفقا لتقرير نشره موقع TechCrunch.

بطاقات هدايا مرنة وتجربة تفاعلية

وتتيح بطاقات الهدايا الرقمية الجديدة تحميل مبالغ تتراوح بين 10 و500 دولار، مع إمكانية تخصيصها عبر مجموعة متنوعة من التصاميم والرسوم المتحركة المناسبة لمختلف المناسبات، مثل أعياد الميلاد وحفلات الزفاف وبطاقات الشكر.

ويتم إرسال بطاقات الهدايا عبر البريد الإلكتروني، على أن يكون لدى المستلم حساب نشط على تيك توك.

وبمجرد استرداد البطاقة، تضاف قيمتها مباشرة إلى رصيد TikTok Balance الخاص بالمستخدم، مع إتاحة خيار إرسال رسالة شكر أو حتى رد الهدية ببطاقة مماثلة.

خطط تطوير مستقبلية

حتى الآن، تقتصر إمكانية شراء بطاقات الهدايا الرقمية على الولايات المتحدة، إلا أن تيك توك أكدت نيتها توسيع نطاق التجربة خلال الفترة المقبلة.

وبحسب الشركة، سيتم بحلول بداية عام 2026 طرح ميزات إضافية تتيح تسجيل أو رفع رسائل فيديو مخصصة مرفقة ببطاقات الهدايا، إلى جانب تجربة فتح تفاعلية توثق رد فعل المستلم في الوقت الحقيقي.

ويأتي هذا الإطلاق بعد تحقيق تيك توك شوب أرقاما لافتة، إذ سجلت المنصة مبيعات تجاوزت 500 مليون دولار في الولايات المتحدة خلال أربعة أيام فقط من فترتي الجمعة السوداء والاثنين الإلكتروني.

ورغم هذا الأداء القوي، لا يزال مستقبل تيك توك شوب في السوق الأميركية يواجه حالة من عدم اليقين، في ظل الضغوط السياسية المستمرة واحتمالات بيع عمليات تيك توك في الولايات المتحدة لمستثمرين أميركيين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد مدد المهلة النهائية إلى 23 يناير 2026، ما يبقي مصير التطبيق معلقا في واحدة من أهم أسواقه عالميا.