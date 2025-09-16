وكالات

قررت اليابان التفكير "خارج الأرض" لمواجهة تحديات الطاقة الشمسية، من خلال مشروعها الطموح "OHISAMA"، الذي يهدف إلى توليد الكهرباء في الفضاء ونقلها إلى الأرض دون الحاجة للأسلاك أو شبكات الطاقة التقليدية.

ويعتمد المشروع على إطلاق قمر صناعي صغير يزن 180 كغم إلى مدار منخفض على ارتفاع 400 كم، مزود بلوح شمسي بمساحة مترين مربعين، إذ يقوم القمر بتوليد الطاقة وتخزينها في بطاريات داخلية، ثم إرسالها عبر موجات ميكروويف إلى محطة استقبال على الأرض.

رغم أن القدرة المبدئية للقمر لا تتجاوز 1 كيلوواط، فإن الخبراء يعتبرونها نقطة انطلاق نحو محطات طاقة فضائية ضخمة قادرة على تزويد المدن بالكهرباء النظيفة على مدار الساعة.

ويأتي هذا المشروع للتغلب على التحديات التي تواجه الطاقة الشمسية التقليدية، مثل التذبذب الناتج عن الأحوال الجوية، الحاجة لمساحات كبيرة لتركيب الألواح، واستخدام مواد نادرة وسامة أحيانا في التصنيع.

وتشير تقارير إلى أن الطاقة المنتجة من الفضاء قد تصل إلى 13 ضعف ما يمكن توليده على الأرض، ما يجعل هذه التقنية منافسا قويا للطاقة النووية، رغم التحديات البيئية والاقتصادية المتعلقة بإطلاق الصواريخ وتكاليف النقل.

اليابان ليست الوحيدة في هذا السباق، فالصين تطور أول محطة طاقة شمسية مدارية، وألمانيا تختبر نماذج جديدة للألواح الشمسية في الفضاء.

ويبدو أن العالم يتجه نحو مرحلة جديدة من الابتكار، حيث تصبح الطاقة النظيفة أكثر طموحًا وأقرب من النجوم.

