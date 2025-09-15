كأنها من فيلم سينمائي.. 25 صورة لقرى ومدن أشباح حول العالم

وكالات

في أماكن متفرقة من العالم تقف مدن وقرى مهجورة وكأن الزمن توقف عندها، بعضها ابتلعته الطبيعة وبعضها غيرته الحروب أو الكوارث.

ولم تعد هذه الأماكن مجرد مبان خاوية، بل صفحات حية من التاريخ تحتفظ بأسرارها في صمت، وتستدعي المغامرين والباحثين لاكتشاف ما جرى خلف جدرانها.

أسباب مدن الأشباح

تتنوع الأسباب التي حولت هذه المدن إلى مدن أشباح ما بين الأزمات الاقتصادية والانهيارات الطبيعية والحروب والأوبئة، حيث تحمل كل مدينة قصة خاصة تجعلها علامة معتمة على خريطة العالم وتمنحها طابعا غامضا يثير الفضول.

أبرز المدن المهجورة وأسرارها

1 سنتراليا (الولايات المتحدة)

اندلع حريق غامض داخل منجم فحم عام 1962، ولا يزال مشتعلا حتى اليوم تحت الأرض، إذ أجبرت الغازات السامة أكثر من 1000 شخص على ترك بيوتهم.

ولا يعيش اليوم هناك سوى أقل من 10 أشخاص وسط شوارع متشققة ودخان يتصاعد من الأرض، وأصبحت البلدة نموذجا عالميا لفكرة "المدينة الميتة الحية".

2 بريبيات – أوكرانيا

أنشئت عام 1970 لتكون مدينة نموذجية للعاملين في محطة تشيرنوبيل النووية، قبل أن يجلي جميع السكان بعد كارثة 1986.

ما زالت منازلها وألعاب الأطفال في المدارس والملاهي على حالها تقريبا، كأن الزمن توقف، والآن تنظم جولات محدودة للزوار وسط إشراف أمني صارم.

3 جزيرة الدمى – المكسيك

في قلب بحيرة تيشويلو، بدأت القصة حين وجد دون جوليان سانتانا جثة طفلة، فبدأ يعلق دمى لإرضاء روحها. مئات الدمى الممزقة والمتحللة تتدلى الآن من الأشجار والأكواخ، وتحولت الجزيرة إلى مقصد للسياح الباحثين عن "تجربة رعب حقيقية" نهارا قبل أن تغلق ليلا.

4 أوكبو لاند – كوريا الجنوبية

مدينة ملاه شهيرة في التسعينيات، بعد حادثين مروعين في لعبة البط، أغلق المتنزه فجأة واختفى مالكه.

اليوم تقف عربات الألعاب الصدئة على حالها، والألوان الباهتة تحكي قصة سقوط سريع من القمة إلى الخراب. صور المكان منتشرة على الإنترنت كمثال على "الرعب الواقعي" في مدن الملاهي المهجورة.

5 تاورغاء – ليبيا

مدينة كاملة أخليت بعد سقوط نظام القذافي عام 2011، إذ عاد من أصل 40 ألف نسمة نحو 7 آلاف فقط حتى 2021 إلى منازل نصفها مدمر ونصفها الآخر قيد الترميم وتحمل المدينة آثار قصف وصراع أهلي، وتعد رمزا للتهجير القسري في النزاعات المسلحة.

6 بودي – كاليفورنيا (الولايات المتحدة)

كانت مركزا لتعدين الذهب في أواخر القرن التاسع عشر وتضم عشرات الحانات والفنادق.

بعد حريقين مدمرين وتراجع التعدين، هجرت المدينة، أما اليوم أعيد ترميم بعض المباني وأصبحت حديقة تاريخية يزورها السياح لرؤية "الغرب الأمريكي المتجمد في الزمن".

7 كاهوبا – ألاباما

أول عاصمة لألاباما تعرضت لفيضانات متكررة وأزمات اقتصادية بعد نقل العاصمة إلى مدينة أخرى.

بمرور الوقت تحولت إلى أطلال وسط الغابات اليوم تستقبل الموقع حملات أثرية ودراسات تاريخية تكشف عن حياة أوائل سكانها وبقايا مبانيهم الحكومية والدينية.

8 بيراميدن – النرويج

مدينة تعدين سوفيتية على الدائرة القطبية الشمالية. بعد سقوط الاتحاد السوفيتي عام 1991، أغلقت المناجم وغادر الجميع عام 1998.

لا تزال المباني على حالها تقريبا، مع تمثال لينين ومكتبة وناد رياضي متجمدين في مكانهم، إذ يتم تنظيم جولات محدودة للزوار برفقة أدلة مدربة على التعامل مع الدببة القطبية.

9 تياندوتشينغ – الصين

باريس الصغيرة بنيت لتكون مدينة راقية تضم برج إيفل صغير وشوارع على الطراز الفرنسي لكن فشل المشروع في جذب السكان تركها شبه فارغة، والآن أصبحت وجهة للمصورين الباحثين عن صور غير تقليدية تشبه الخيال.

10 أورادور سور غلان – فرنسا

قرية إبادة نازية عام 1944، تركتها الحكومة الفرنسية كما هي بعد الحرب لتكون شاهدا حيً على المذبحة أنقاض البيوت والسيارات القديمة ما زالت في مكانها، اليوم القرية موقع تذكاري وتعليمي للزوار والطلاب.

11 جزيرة هاشيما – اليابان

كانت جزيرة هاشيما المعروفة باسم "جزيرة البارجة الحربية" واحدة من أكثر الأماكن كثافة سكانية في العالم في منتصف القرن العشرين، حيث عاش فيها آلاف العمال لاستخراج الفحم من مناجمها.

لكن مع تراجع صناعة الفحم في السبعينيات، أغلقت المناجم ورحل السكان جميعًا عام 1974، بينما اليوم تقف المباني الإسمنتية العالية بلا نوافذ مثل أطلال سفينة عملاقة في عرض البحر، وتحولت إلى مقصد للباحثين عن "مدينة أشباح" وسط المحيط.

12 محطة بوكور هيل – كمبوديا

منتجع استعماري فاخر بناه الفرنسيون في أوائل القرن العشرين على قمة جبل بوكور إذ ضم فندقا وكازينو ومسجدا وكنيسة في آن واحد، لكنه شهد مآسي كثيرة خلال الحروب وأعمال العنف.

بعد استقلال كمبوديا هجرت النخبة المكان، ثم عاد وانهار نهائيا في عهد الخمير الحمر، حيث اليوم يمكن للزوار صعود الجبل لمشاهدة بقايا الفنادق وقصر الحاكم وكنيسة استعمارية تقف وحيدة وسط الضباب.

13 كلية سانت ماري – ماريلاند (الولايات المتحدة)

تعرف محليا باسم "بيت الجحيم" بعد حريق التهم معظم المباني في الخمسينيات انتقلت الكلية إلى موقع آخر، وبقيت الأطلال شاهدة على قصة المكان.

أصبحت الكلية المهجورة مرتعا لقصص الأشباح والأساطير الحضرية، ويزورها الآن مغامرون ومصورون يبحثون عن لمسة من الرعب الحقيقي.

14 مدينة كاولون المسوّرة – هونغ كونغ

كانت أكثر منطقة ازدحاما على وجه الأرض 33 ألف نسمة في كتلة إسمنتية متلاصقة من 300 مبنى بلا شوارع تقريبا.

لسنوات طويلة كانت ملاذا للأنشطة غير القانونية والعيادات غير المرخصة، حيث في التسعينيات اتفقت حكومتا الصين وبريطانيا على إخلائها وهدمها.

اليوم تحولت المساحة إلى متنزه عام، لكن صور كاولون القديمة تظل واحدة من أكثر الصور إثارة للدهشة عن حياة البشر في "مدينة بلا دولة".

15 أغدام – أذربيجان

مدينة صناعية كانت تعج بالحياة حتى اندلاع الحرب بين أرمينيا وأذربيجان في التسعينيات.

دمرت بالكامل عام 1993 خلال القتال، وأجبر عشرات الآلاف من سكانها على الفرار، حتى اليوم ما تزال أنقاضها قائمة وسط المنطقة العازلة، لتصبح مثالا حيا على المدن التي تمحوها الحروب من الخريطة.

16 فيلا إبيكوين – الأرجنتين

منتجع سياحي مزدهر حول بحيرة مالحة فريدة بملوحة تفوق عشرة أضعاف ملوحة المحيط عام 1985 اجتاحتها فيضانات ضخمة غمرتها بالكامل تحت 10 أمتار من الماء لمدة 25 عاما.

مع انحسار المياه عام 2011 ظهرت المدينة من جديد لكن مبانيها متآكلة كأنها خرجت من تحت البحر، لتصبح "أتلانتس الأرجنتينية".

17 كولمانسكوب – ناميبيا

مدينة تعدين للماس بُنيت على الطراز الألماني في قلب صحراء ناميبيا، إذ مع بداية القرن العشرين كانت تنتج 12% من الماس العالمي، لكن بعد استنزاف المناجم في الستينيات هجرت بالكامل.

اليوم تغمرها رمال الصحراء حتى النوافذ والأبواب، ما يجعلها واحدة من أكثر المدن المهجورة تصويرا على إنستجرام.

18 باناك – مونتانا (الولايات المتحدة)

تأسست أثناء اندفاع الذهب عام 1862، واشتهرت بذهبها النقي جدا لكنها شهدت موجات عنف وسرقة حتى أصبح الشريف نفسه متهمًا بقيادة عصابة.

بعد تراجع الذهب هجرت المدينة، واليوم تقف مبانيها الخشبية كما هي تقريبا، مفتوحة للزوار كمنتزه تاريخي يروي جانبا من "الغرب المتوحش".

19 كراكو – إيطاليا

مدينة على قمة تل في جنوب إيطاليا بنيت في العصور الوسطى كانت تضم شوارع ضيقة وكنائس حجرية، لكن سلسلة من الانهيارات الأرضية والزلازل بين الستينيات والسبعينيات أجبرت السكان على الرحيل.

اليوم تقف كراكو كمدينة أثرية متجمدة في الزمن، يستخدمها صناع السينما كموقع تصوير طبيعي للأفلام التاريخية.

20 سهل سالزبوري – إنجلترا

هذا السهل العسكري يقع قرب "ستونهنج" الشهيرة، وكان في الماضي يضم قرى صغيرة ومزارع إذ خلال الحرب العالمية الأولى أخلته الحكومة البريطانية لاستخدامه ميدان تدريب للجيش.

منذ ذلك الوقت تحولت القرى إلى أنقاض مطوقة بالأسلاك الشائكة، وما تزال بعض المنازل بحالتها الأصلية كمتحف مفتوح على التاريخ العسكري.

21 دولرسهايم – النمسا

قرية صغيرة أصبحت مهجورة منذ ثلاثينيات القرن العشرين عندما حولها الجيش النمساوي إلى منطقة تدريب لكنها اشتهرت عالميا لأنها مسقط رأس جد أدولف هتلر.

اليوم بقيت فقط أطلال كنيسة ومنازل حجرية بين الغابات، يزورها مؤرخون وباحثون عن آثار الماضي المظلم.

22 سيكس فلاجز (الولايات المتحدة)

كان منتزه سيكس فلاجز من أكبر ملاهي نيو أورلينز حتى دمر إعصار كاترينا عام 2005 جميع ألعابه تقريبا. الشركة المالكة أغلقت المكان تماما، ومنذ ذلك الحين تركت الألعاب العملاقة والقطارات الهوائية للصدأ والعشب البري أصبح الموقع خلفية مفضلة لمصوري المغامرات الحضرية.

23 بولوفيل – الولايات المتحدة

بلدة بنيت في الخمسينيات خصيصا لاختبار الأسلحة النووية للجيش الأمريكي، إذ شيدت فيها منازل حقيقية، مدارس ومحلات لقياس أثر التفجيرات.

بعد انتهاء التجارب هجرت بالكامل، وأصبحت اليوم مختبرا مفتوحا لدراسة آثار الزمن على المباني تحت ظروف قاسية.

24 بريسبيتيريان هوسبيتال – نيويورك

مستشفى قديم شيد في أوائل القرن العشرين لعلاج الأمراض العقلية، قبل أن يغلق تدريجيا مع ظهور برامج الرعاية المجتمعية في السبعينيات، وبقيت أجنحته الفسيحة فارغة.

اليوم يزوره مصورو الأماكن الميتة لتوثيق جدرانه المتهالكة ورسومات المرضى القدامى على الحيطان.

25 فاروشا – قبرص

كانت من أشهر المنتجعات السياحية في البحر المتوسط، لكن بعد الغزو التركي لقبرص عام 1974 حوصرت المنطقة بسياج ومنع الدخول إليها.

الفنادق الشاهقة على الشاطئ تقف حتى اليوم كما تركها السياح منذ نصف قرن، ما يجعلها واحدة من أكثر المدن الأشباح غرابة في العالم.

اقرأ أيضا

لا تضع "الراوتر" قرب هذه الأشياء.. 6 عوامل خفية تضعف إشارة الإنترنت

منغوليا.. ما سر بحيرة "الحليب" الطبيعية التي حيرت الزوار؟ (صور)

أسعار جميع إصدارات آيفون 17 الجديدة بكل المساحات

حدثوا فورا.. تحذير عاجل من جوجل لمستخدمي أندرويد (تفاصيل)

ابتكار صيني يعالج كسور العظام في 3 دقائق فقط "التفاصيل"