زوجته ممثلة ونجله ظهر مع منى زكي.. 20 صورة للماكيير محمد عبد الحميد مع

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

عبير صبري

خطفت الفنانة عبير صبري الأنظار إليها من خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ونشرت الصور عبرحسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة شتوية أنيقة، إذ ارتدت خلالها بالطو باللون البني وبنطلونًا أسود.

ميرنا جميل

شاركت الفنانة ميرنا جميل جمهورها صورتين من أحدث ظهور لها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة، ارتدت خلالها فستانًا قصيرًا باللون اللبني مكشوف البطن.

ميرنا نورالدين

نشرت ميرنا منور الدين صور من أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال أنيقة، إذ ارتدت خلالها ترينج أنيق باللون الأبيض.

ليلى علوي

شاركت الفنانة ليلى علوي جمهورها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها في إحدى المناسبات، ونشرت ليلى الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستانًا طويلًا باللون الأسود.

نادية الجندي

ظهرت الفنانة نادية الجندي بإطلالة أنيقة، ارتدت خلالها فستان صيفي أنيق، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

ريهام عبد الغفور

خضعت الفنانة ريهام عبد الغفور لجلسة تصوير جديدة، وذلك أثناء حضورها العرض الخاص من فيلم "خريطة رأس السنة"، ونشرت الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

إيمان العاصي

ظهرت الفنانة إيمان العاصي بإطلالة جريئة إذ ارتدت خلالها فستان قصير باللون الأحمر، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة وظهرت بإطلالة صيفية وبدون مكياج.

نورهان شعيب

نشرت الفنان نورهان شعيب صورا عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية قفطان مغربي، وذلك أثناء تكريمها في مهرجان وجدة السينمائي.

مي فاروق

شاركت الفنانة مي فاروق جمهورها صورًا لها من البروفات النهائية لحفلها الغنائي الذي سيقام بدار الأوبرا بدبي، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".