لماذا يشكل سامسونج S26 ألترا تهديدا لآيفون 17 الجديد؟

كتب- محمود الهواري:

أعلنت شركة آبل أمس عن سلسلة هواتفها الجديدة، بما في ذلك آيفون 17 وآيفون 17 برو ماكس، لتستمر المنافسة مع سامسونج على قمة سوق الهواتف الذكية.

وعلى الرغم من الميزات المتقدمة التي تقدمها آبل في سلسلة الهواتف الجديدة التي تم إطلاقها رسميا بالأمس، يبدو أن هاتف سامسونج جالكسي S26 ألترا سيشكل منافسا قويا، وذلك بفضل تصميمه الأنيق وأدائه المتميز وتقنيات الكاميرا والشحن المتطورة، بحسب التقارير.

تصميم جالكسي S26 ألترا

وبحسب التقارير يبرز جالكسي S26 ألترا بتصميم نحيف بين هواتف سامسونج السابقة، مع سمك يتراوح بين 7.0 و7.9 ملم مقارنة بـ 8.76 ملم في آيفون 17 برو ماكس.

ويتميز الجهاز بشاشة OLED مسطحة 6.89 بوصة بدقة QHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز، مع تقنية CoE OLED الجديدة التي تعزز دقة الألوان والسطوع وتقلل الانعكاسات.

الهيكل الفاخر يجمع بين ظهر من زجاج Gorilla Glass Victus 3 المنحني وإطار ألمنيوم أنيق، ما يمنح المستخدم مزيجا من المتانة والأناقة، في حين تركز آبل على تصميم أثقل مع إطار من التيتانيوم وزجاج Ceramic Shield.

من ناحية الأداء

يأتي هاتف جالكسي S26 ألترا بمعالج Snapdragon 8 Elite 2 مع ذاكرة RAM سعة 16 جيجابايت، مما يمنحه أداء قويا في الألعاب والذكاء الاصطناعي والتعددية المهام.

بينما يعتمد آيفون 17 برو ماكس على معالج A19 Pro مع تحسينات خاصة بنظام iOS تشير التوقعات إلى أن S26 ألترا قد يتفوق في الأداء متعدد النوى، ما يجعله خيارا جذابا للمستخدمين الذين يفضلون مرونة أندرويد.

نظام الكاميرا

يحتوي جالكسي S26 ألترا على كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل وعدسات تكبير متنوعة، مع تحسينات كبيرة في الإضاءة المنخفضة، بينما يعتمد آيفون 17 برو ماكس على كاميرا ثلاثية بدقة 48 ميجابكسل مع LiDAR وتقنيات Apple Photonic Engine. بينما تتفوق آبل في تسجيل الفيديو والألوان الطبيعية، تقدم سامسونج مرونة أكبر للتصوير والتكبير.

البطارية والشحن

يحمل S26 ألترا بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن سلكي يصل إلى 60-65 واط وشحن لاسلكي يصل إلى 25 واط، ما يقلل وقت الشحن بشكل ملحوظ بينما يقدم آيفون 17 برو ماكس نفس سعة البطارية، إلا أن سرعة الشحن محدودة بـ 25 واط سلكيا و15 واط لاسلكيا.

البرمجيات والنظام البيئي

يعمل جالكسي S26 ألترا بنظام Android 15 مع واجهة One UI 7.0، ويتيح تخصيصا واسعا مع دعم تحديثات لمدة سبع سنوات بينما يعتمد آيفون 17 برو ماكس على iOS 19 ونظام Apple البيئي المتكامل، مع تجربة سلسة لأولئك المستثمرين في أجهزة آبل الأخرى.

ويجمع جالكسي S26 ألترا بين التصميم النحيف، شاشة CoE OLED المتقدمة، أداء المعالج وذاكرة RAM الكبيرة، ونظام كاميرا متطور مع سرعات شحن أعلى، ما يجعله منافسا مباشرا لآيفون 17 برو ماكس، إذ يقدم S26 ألترا قيمة قوية، بينما يجذب آيفون 17 برو ماكس المستخدمين الباحثين عن التكامل البيئي وموثوقية نظام iOS.