مركبة ناسا تعثر على "سلحفاة" تختبئ بين صخور كوكب المريخ (صور)

في مشهد غريب يثير الخيال، التقطت مركبة “بيرسيفيرانس” التابعة لوكالة ناسا صورا لتكوين صخري غير معتاد على سطح المريخ، بدا وكأنه سلحفاة تخرج رأسها من قوقعتها الواقية.

الصورة من فوهة جيزيرو

المركبة، بحجم سيارة، التقطت الصورة في 31 أغسطس خلال يومها المريخي الـ1610، في فوهة جيزيرو التي يبلغ عرضها 45 كيلومترا، والتي يُعتقد أنها كانت بحيرة قديمة.

تقنيات متطورة لرصد التكوينات الغريبة

الصورة أُخذت باستخدام أداة “SHERLOC” وأداة “WATSON” اللتين تمسحان الصخور بأطوال موجية مرئية وفوق بنفسجية، ما أتاح الكشف عن تفاصيل التكوين الصخري.

الظاهرة وراء الصور الحية

يشبه التكوين الصخري سلحفاة برأس بارز وعينين و"أرجل" أمامية على الجانبين، إذ يرجح أن يكون هذا المشهد نتيجة ظاهرة "الباريدوليا" التي تجعل العقل البشري يرى أشكالًا مألوفة في تكوينات عشوائية.

تاريخ طويل من الاكتشافات الغريبة

ليست هذه المرة الأولى التي ترصد فيها مركبة “بيرسيفيرانس” صخورًا غريبة. فقد سبق أن اكتشفت “خوذة” تشبه العصور الوسطى و"جمجمة" غير متوقعة.

وسبق أن رصدت المركبات الأخرى معالم على شكل كلب ودب مبتسم وحتى عناكب موسمية على سطح المريخ.