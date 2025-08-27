خطوات قفل هاتفك المسروق وحماية بياناتك من الاختراق "صور"

كتب- محمود الهواري:

أصبح فقدان الهاتف أو سرقته من أكثر المواقف المزعجة التي يتعرض لها المستخدمون، خاصة مع تحول الهاتف إلى مخزن للصور والمحادثات والملفات والبيانات الشخصية.

وتقدم جوجل أداة قوية ومجانية تعرف باسم "Find My Device"، وتتيح للمستخدمين تتبع هواتفهم المفقودة وحمايتها عن بعد.

ولا تقتصر الأداة على تحديد الموقع الجغرافي للهاتف فقط، بل توفر أيضا ميزات حيوية مثل إصدار صوت عال حتى لو كان الهاتف في الوضع الصامت، وإغلاق الجهاز عن بُعد بكلمة مرور جديدة، إلى جانب إمكانية حذف البيانات نهائيا للحفاظ على الخصوصية في حال تعذر استعادة الهاتف.

خطوات قفل هاتفك المسروق باستخدام Find My Device

الدخول إلى Find Hub

افتح تطبيق Find Hub على أي جهاز آخر أو عبر الويب من خلال البحث عن "العثور على هاتفي" في جوجل.

سجل الدخول بحساب Google المرتبط بالهاتف المفقود.

تحديد مكان الهاتف

ستظهر خريطة توضح الموقع التقريبي للهاتف، مع عرض جميع الأجهزة المرتبطة بحسابك.

تأمين الهاتف عن بعد

اضغط على خيار "تأمين الجهاز".

يمكنك إدخال كلمة مرور جديدة لإغلاق الهاتف.

أضف رسالة قصيرة ورقم هاتف بديل ليظهر على شاشة القفل، حتى يتمكن أي شخص يعثر على الجهاز من التواصل معك بسهولة.

تفعيل ميزة الرنين

إذا كان الهاتف قريبا منك، اختر تشغيل الصوت وسيصدر الهاتف نغمة مرتفعة حتى لو كان على الوضع الصامت.