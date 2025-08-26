بعد حل لغزه.. أبرز حوادث الاختفاء في برمودا "مثلث الشيطان" (صور)

كتب- محمود الهواري

لمدة عقود ظلت حوادث اختفاء السفن والطائرات في مثلث برمودا المعروف بـ"مثلث الشيطان" تحير العلماء، محاولين فك لغز هذه الظاهرة الغامضة في شمال المحيط الأطلسي حيث يعد المثلث واحدا من أكثر المناطق البحرية إثارة للجدل والغموض في العالم.

حل لغز مثلث برمودا

كشف عالم المحطات الأول وعالم المحيطات من جامعة ساوثهامبتون الدكتور سايمون بوكسل السبب وراء اختفاء مئات السفن والطائرات في مثلث برمودا المعروف بـ"مثلث الموت".

وأرجع بوكسل هذه الحوادث إلى ظاهرة تعرف باسم "الأمواج المارقة" وهي أمواج عنيفة مفاجئة يمكن أن يصل ارتفاعها إلى نحو 30 مترا وتضرب من اتجاهات غير متوقعة مما يجعلها قادرة على إغراق السفن الكبيرة خلال دقائق قليلة.

ويقع مثلث برمودا في شمال المحيط الأطلسي محددا بثلاث نقاط رئيسية جزر برمودا وولاية فلوريدا الأمريكية وجزر بورتوريكو ويعد هذا المثلث نقطة ساخنة للأمواج المارقة نتيجة التقاء العواصف من الجنوب والشمال وامتزاجها أحيانا مع عواصف قادمة من فلوريدا ما يؤدي إلى تكوين موجات قاتلة.

أبرز حوادث مثلث الموت

اختفاء طائرات القصف الأمريكية

اختفت خمس طائرات تابعة للبحرية الأمريكية أثناء مهمة تدريبية تلتها طائرة إنقاذ ذهبت للبحث عنها ولم تعد وراح ضحيتها 27 رجلا دون أي أثر ما جعل الحادث من أشهر حالات الاختفاء في المثلث.

سفينة يو إس إس سيكلوبس

اختفت السفينة التي كان على متنها 309 أشخاص بعد مغادرتها جزيرة بربادوس عام 1918 دون أي إشارة استغاثة أو دليل على السبب الرئيسي للاختفاء وأثارت هذه الحادثة العديد من النظريات من الغرق المفاجئ إلى تدخل أعداء محتملين.

السفينة روزالي

عبرت السفينة الفرنسية مثلث برمودا عام 1840 قبل أن تختفي بشكل مفاجئ وبعد عدة أشهر تم العثور عليها خارج المثلث لكنها كانت خالية تماما من طاقمها ما ساهم في نسج الأساطير حول المنطقة.

سفينة ماري سيلست

تم العثور على السفينة الشهيرة في ديسمبر 1872 بعد أشهر من اختفائها وكانت المؤن والمياه تكفي طاقمها لمدة ستة أشهر لكن أفراد الطاقم اختفوا تمامًا دون أي أثر.

السفينة اليابانية رايجو كومارو

في عام 1924 أرسلت السفينة نداءات استغاثة مرعبة قبل أن تختفي تماما حيث سجلت تقارير استغاثة تفيد بأن الطاقم يصرخ طلبا للنجدة لكنها لم تُعثر عليها بعد ذلك.

الغواصة أطلانطا

اختفت الغواصة البريطانية أطلانطا عام 1880 في المثلث وعلى متنها 290 شخصًا ورغم عمليات البحث المكثفة لم يتم العثور لها على أي أثر

رحلة البحث عن الرحلة 19 وطائرة المارينير

شهدت هذه الحادثة اهتماما كبيرا حيث انطلقت السفن العسكرية الأمريكية لمدة ثلاثة أيام للبحث عن سرب المقاتلات وطائرة المارينير لكنها لم تُعثر على أي أثر للطيارين ما أطلق موجة واسعة من التكهنات والأساطير حول اختفاء الطيارين في المثلث.

