آبل تطلق تحديثا غير مسبوق يسهل النقل بين آيفون وأندرويد.. تفاصيل

كتب- محمود الهواري:

أطلقت شركة آبل موخرا النسخة التجريبية الأولى من تحديث iOS 26.3 لمستخدمي هواتف آيفون، والذي يركز على تحسين قابلية الانتقال بين المنصات، وتوسيع دعم الأجهزة القابلة للارتداء التابعة لجهات خارجية.

وبحسب التقارير من المتوقع طرح النسخة النهائية من التحديث الجديد رسميا في أواخر يناير 2026.

أبرز المزايا الجديدة التي يجلبها تحديث iOS 26.3:

نظام "النقل إلى أندرويد" لأول مرة

يعد نظام Transfer to Android أبرز الإضافات في تحديث iOS 26.3، إذ يتيح لمستخدمي آيفون الانتقال بسهولة إلى هواتف تعمل بنظام أندرويد.

وجاءت هذه الخطوة ضمن تعاون مشترك بين آبل وجوجل، في محاولة لتحسين تجربة المستخدم وتقليل العوائق بين النظامين.

ويمكن بدء عملية نقل البيانات من خلال: الإعدادات ثم عام ثم نقل أو إعادة تعيين آيفون بعدها النقل إلى أندرويد.

وبعد توصيل الجهازين، يمكن نقل الصور، والرسائل، والملاحظات، والتطبيقات، وبيانات أخرى لاسلكيًا إلى هاتف أندرويد جديد.

وأوضحت آبل أن بعض البيانات الحساسة، مثل بيانات تطبيق الصحة، والأجهزة المقترنة عبر البلوتوث، والملاحظات المقفلة، لن تكون مشمولة بعملية النقل.

وأكدت آبل وجوجل العمل على دعم أنواع إضافية من البيانات مع استمرار المرحلة التجريبية.

إعادة توجيه الإشعارات إلى الساعات الذكية الخارجية

يتضمن التحديث ايضا ميزة إعادة توجيه الإشعارات (Notification Forwarding)، التي تسمح بعرض إشعارات آيفون على ساعة ذكية أو جهاز قابل للارتداء من جهة خارجية.

وتقتصر إعادة التوجيه على ملحق واحد فقط في كل مرة، مع تعطيل ظهور الإشعارات على ساعة آبل أثناء تفعيل الميزة.

وتتوفر هذه الخاصية حاليا ضمن إعدادات الإشعارات، لكنها مقتصرة على دول الاتحاد الأوروبي، في إطار استعداد آبل للامتثال لقانون الأسواق الرقمية (DMA)، الذي يُلزم الشركة بفتح النظام أمام أجهزة الجهات الخارجية.

الاقتران القريب للأجهزة الخارجية

ضمن التغييرات المرتبطة بالاتحاد الأوروبي، يقدم iOS 26.3 ميزة الاقتران القريب (Proximity Pairing)، التي تتيح ربط ملحقات مثل سماعات الأذن بأجهزة آيفون وآيباد بسهولة، عبر تقريب الجهاز فقط والبدء بالاقتران بنقرة واحدة.

وتشبه هذه التجربة طريقة اقتران سماعات AirPods، ما يلغي الحاجة إلى الخطوات المتعددة التي كانت مطلوبة سابقًا عند توصيل ملحقات من شركات أخرى.

تعديلات محدودة على قائمة الخلفيات

أجرت آبل بعض التغييرات الطفيفة على قائمة الخلفيات، حيث فصلت خلفيات الطقس عن خلفيات الفلك بعد أن كانتا مدمجتين في قسم واحد.

ورغم عدم تغيير الخلفيات الأساسية، أضافت الشركة مجموعة جديدة من الخلفيات الجاهزة ضمن فئة الطقس، التي تعرض حالة الطقس المباشرة وفق موقع المستخدم، بينما تواصل خلفيات الفلك إظهار الوضع الفلكي الحالي للأرض أو النظام الشمسي.