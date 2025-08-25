تعرف على أفضل الهواتف الاقتصادية في 2025

وكالات

وصلت الهواتف الذكية الفاخرة اليوم إلى مستوى يلبّي معظم احتياجات المستخدم اليومية بفضل كاميراتها القوية وإمكانياتها البرمجية المتقدمة ونهجها المتطور في الحوسبة أثناء التنقل، إلا أن أسعارها المرتفعة تجعل اقتناؤها أمرا مكلفا.

في هذا التقرير نسلط الضوء على مجموعة من الهواتف الاقتصادية التي تجمع بين الأداء المميز والإمكانيات العالية دون الحاجة لدفع مبالغ كبيرة.

هاتف Nothing Phone 3a

يتميز الهاتف بشاشة AMOLED كبيرة مقاس 6.77 بوصة وسطوع يصل إلى 3000 شمعة لكل متر مربع مع معدل تحديث 120 هرتز، ويعمل بمعالج كوالكوم سنابدراجون 7s الجيل الثالث وذاكرة عشوائية تتراوح بين 8 و12 جيجابايت، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير/ساعة تدعم الشحن السلكي بسرعة 50 واط، بينما تتضمن الكاميرات الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا تلسكوبية بدقة 50 ميجابكسل وأمامية بدقة 32 ميجابكسل.

ويبلغ سعر النسخة 128 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام حوالي 23666 جنيها مصريا، بينما النسخة 256 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام تصل إلى 30666 جنيها مصريا.

ويبرز الهاتف بشاشة نابضة بالحياة ومعالج متوسط الأداء وكاميرا مقربة نادرة في هذه الفئة السعرية، كما تضيف الواجهة الخلفية المميزة لمسة عملية وجمالية للهاتف رغم أن التصميم قد لا يناسب من يفضلون المظهر البسيط.

هاتف Google Pixel 8a

يأتي الهاتف بشاشة OLED مقاس 6.1 بوصة وسطوع 2000 شمعة لكل متر مربع مع معدل تحديث 120 هرتز، ويعمل بمعالج Google Tensor G3 وذاكرة عشوائية 8 جيجابايت، وبطارية بسعة 4492 مللي أمبير/ساعة تدعم الشحن السلكي بسرعة 18 واط واللاسلكي بسرعة 8 واط، بينما تشمل الكاميرات الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل وكاميرا واسعة الزاوية 13 ميجابكسل وأمامية بدقة 13 ميجابكسل.

ويقدم الهاتف أداء جيدا وكاميرات متميزة إلى جانب التحديثات الأمنية الشهرية من جوجل، لكنه مصمم للاستخدام المتوسط ولن يكون الخيار الأمثل لمحبي الألعاب الثقيلة، وسعره العالمي حوالي 500 دولار أمريكي.

هاتف Samsung Galaxy A36

يتميز بشاشة AMOLED مقاس 6.7 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز ويعمل بمعالج Snapdragon 6 الجيل الثالث وذاكرة عشوائية تتراوح بين 6 و12 جيجابايت، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير/ساعة تدعم الشحن السلكي بسرعة 45 واط، بينما تشمل الكاميرات الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا واسعة الزاوية 8 ميجابكسل وماكرو 5 ميجابكسل وأمامية بدقة 12 ميجابكسل.

ويبلغ سعر الهاتف النسخة 128 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام حوالي 16350 جنيهًا مصريا، ويبرز الهاتف بتصميم فاخر وبنية قوية بفضل زجاج Gorilla Glass Victus+ وشاشة كبيرة مناسبة لمشاهدة المحتوى، بينما تبقى الكاميرا والمعالج مناسبين للاستخدام اليومي العادي وليس للألعاب المكثفة أو التصوير المتقدم.

هاتف Moto Edge 60 Stylus 2025

يقدم شاشة OLED كبيرة مقاس 6.7 بوصة ويعمل بمعالج Snapdragon 7s الجيل الثاني وذاكرة عشوائية 8 جيجابايت، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير/ساعة تدعم الشحن السلكي بسرعة 68 واط واللاسلكي بسرعة 15 واط، بينما تشمل الكاميرات الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا واسعة الزاوية 13 ميجابكسل وأمامية بدقة 32 ميجابكسل مع دعم تصوير فيديو بدقة 4K UHD.

ويبرز الهاتف بالقلم الإلكتروني المدمج المثالي لتدوين الملاحظات واستخدام التطبيقات الدقيقة، وسعره العالمي حوالي 400 دولار أمريكي، والعائق الرئيسي هو محدودية التحديثات الرئيسية لنظام Android.

هاتف Honor Magic 7 Lite

يضم شاشة AMOLED مقاس 6.78 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 4000 شمعة لكل متر مربع، ويعمل بمعالج Snapdragon 6 الجيل الأول وذاكرة عشوائية تصل إلى 12 جيجابايت، وبطارية ضخمة بسعة 6600 مللي أمبير/ساعة تدعم الشحن السلكي بسرعة 66 واط، بينما تشمل الكاميرات الرئيسية بدقة 108 ميجابكسل وكاميرا واسعة الزاوية 5 ميجابكسل وأمامية بدقة 16 ميجابكسل.

ويتميز الهاتف بتصميم أنيق ومتين وبطارية قوية تناسب الاستخدام المطول دون الحاجة للشحن المتكرر، وسعره العالمي حوالي 350 دولار أمريكي، فيما تبقى بعض العيوب مثل التطبيقات المثبتة مسبقًا وأداء الكاميرا المتوسط ومعالج الهاتف المصمم للاستخدام اليومي المعتدل.