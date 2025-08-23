بعد ارتفاع الرسوم الجمركية.. ما خطة أبل لخفض أسعار آيفون الجديد؟

وكالات

كشفت تقارير إعلامية أن شركة آبل تستعد لإجراء تحول تاريخي في صناعة هواتفها الذكية، مع انتقال جزء رئيسي من إنتاج آيفون من الصين إلى الهند، في خطوة تهدف لتقليل الاعتماد على بكين وتفادي الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة.

ووفقا لوكالة بلومبيرج، بدأت آبل بالفعل إنتاج عائلة آيفون 17 في الهند، على أن يتم للمرة الأولى تصنيع جميع الطرازات الموجهة إلى السوق الأمريكية داخل المصانع الهندية منذ اليوم الأول للإطلاق، والمقرر أن يتم في سبتمبر العام الجاري.

وكانت وكالة رويترز ذكرت في وقت سابق أن آبل تسعى لتسريع خططها الرامية إلى تصنيع معظم هواتف آيفون المباعة في الولايات المتحدة داخل الهند بحلول نهاية عام 2026.

وتخوض الشركة محادثات عاجلة مع شركاء التصنيع الرئيسيين، وعلى رأسهم فوكسكون وتاتا، من أجل تحقيق هذا الهدف.

وتشير البيانات إلى أن آبل تبيع أكثر من 60 مليون جهاز آيفون سنويا في السوق الأمريكية، يتم تصنيع نحو 80% منها حاليا في الصين لكن القيود الجمركية المرتفعة دفعت الشركة إلى تعزيز وجودها في الهند، رغم أن تكلفة التصنيع هناك تزيد ما بين 5% و8% عن الصين، وقد تصل إلى 10% في بعض الحالات.

وبحسب رويترز، شحنت آبل في مارس الماضي نحو 600 طن من أجهزة آيفون بقيمة ملياري دولار من الهند إلى الولايات المتحدة، في رقم قياسي حققته شركتا فوكسكون وتاتا، حيث بلغت قيمة شحنات فوكسكون وحدها 1.3 مليار دولار.