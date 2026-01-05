وداعا للواجهة القديمة.. ChatGPT يجمع النص والصوت في محادثة واحدة

كشفت شركة OpenAI عن تحديث جديد لواجهة مستخدم ChatGPT، يجعل تجربة المحادثة الصوتية أكثر سلاسة وطبيعية، بعد أن كانت سابقًا تتطلب الانتقال إلى شاشة منفصلة لإجراء المحادثات الصوتية.

ويتيح التحديث الجديد للمستخدمين الآن التحدث ومتابعة ردود الذكاء الاصطناعي في نفس الوقت، بما في ذلك الصور والخرائط، دون الانقطاع عن المحادثة النصية.

دمج الصوت مع النص

أصبحت ميزة ChatGPT Voice جزءا مباشرا من المحادثة، بدلا من واجهة منفصلة تحتوي على دائرة زرقاء متحركة وزر كتم الصوت وخيارات تسجيل الفيديو.

ويمكن للمستخدمين الآن رؤية إجاباتهم تعرض أثناء حديثهم مع الروبوت، ومراجعة الرسائل السابقة دون مغادرة نافذة المحادثة.

سهولة التنقل بين النص والكلام

يوفر التحديث الانتقال السلس بين الكتابة والاستماع، ما يجعل التفاعل مع ChatGPT أكثر طبيعية، إذ على الرغم ذلك، يظل المستخدم بحاجة للنقر على زر "إنهاء" لإيقاف المحادثة الصوتية عند الرغبة بالعودة للنص فقط.

الخيار القديم لا يزال متاحا

لمن يفضل تجربة الصوت المنفصلة كما كانت سابقا، يمكن العودة إليها عبر "الإعدادات" وتفعيل خيار "الوضع المنفصل"، ما يمنح المستخدم الحرية لاختيار أسلوب التفاعل الذي يناسبه.