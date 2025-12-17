أبرز مميزات تحديث آبل الجديد iOS 26.3 بعد طرحه

بدأت شركة آبل في طرح الإصدار التجريبي الأول من نظام iOS 26.3 للأجهزة المدعومة، بعد أيام قليلة فقط من إطلاق iOS 26.2.

ويأتي التحديث بمجموعة من الميزات الجديدة، أبرزها أداة نقل البيانات من آيفون إلى أندرويد وميزة إعادة توجيه الإشعارات للأجهزة القابلة للارتداء من جهات خارجية.

نقل البيانات إلى أندرويد

تتيح ميزة “نقل البيانات إلى أندرويد” للمستخدمين نقل التطبيقات، الصور، جهات الاتصال، الرسائل وغيرها مباشرة عبر شبكة الواي فاي، دون الحاجة لأي تطبيقات إضافية، فهي مدمجة بالكامل في النظام لتسهيل الانتقال بين الأجهزة.

وتأتي الميزة الثانية البارزة هي “إعادة توجيه الإشعارات”، المتاحة حاليًا في الاتحاد الأوروبي فقط، وتسمح للأجهزة القابلة للارتداء من جهات خارجية بتلقي إشعارات من الآيفون.

ويمكن تفعيلها عبر: الإعدادات > الإشعارات > إعادة توجيه الإشعارات، واختيار التطبيقات المسموح لها بإرسال الإشعارات، إذ تعمل الميزة على جهاز واحد فقط في الوقت الحالي، ما يعني أن مالكي Apple Watch لن يتلقوا الإشعارات عبرها.

هذه الإضافة جاءت استجابة لقانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي، الذي ألزم آبل بفتح نظام إشعارات iOS أمام جهات خارجية.

ميزات إضافية

يشمل iOS 26.3 أيضًا تحسينات في شاشة القفل، أبرزها فصل خلفية الطقس ضمن خيارات التخصيص، ومن المتوقع أن تطلق آبل النسخة النهائية في يناير المقبل.