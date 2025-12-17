تطور جديد في قضية عصام صاصا.. إلغاء حكم السجن 10 سنوات لأحد المتهمين

ألغت الدائرة 5 جنايات مستأنف الجيزة حكم السجن 10 سنوات مع الشغل، وقضت بإيقاف تنفيذ العقوبة سنة في جناية تزوير توكيل مطرب المهرجانات عصام صاصا.

"م. م" كان متهما بالاشتراك في تزوير توكيل مطرب المهرجانات -في الجناية رقم ١١٦٥٩ لسنة ٢٠٢٤ جنوب الجيزة-.

المحامي ميشيل حليم دفع بانتفاء أركان جريمة التزوير لانتفاء ركني المصلحة والضرر وخلو الأوراق من ثمة أحراز أو أموال تحصل عليها موكله، إضافة إلى انتفاء علم المتهم.

دفاع المتهم استند إلى أن المشرع استلزم أن يكون العلم هو العلم اليقين وليس العلم المفترض، ودلل علي ذلك بحسن نية المتهم، وماورد بتفريغ النيابة من رسائل نصت على أن المتهم اصطحب المتهم الثاني إلى مكتب الشهر العقاري وثابت مكالمة هاتفية لموظف الشهر العقاري لاستعجاله وبذلك تخلو الأوراق من دليل يساند التحريات.

النيابة العامة - في وقت سابق- أحالت 4 متهمين منهم المتهم ومطرب المهرجانات وشقيقه التوأم باتهام تزوير توكيل رسمي في القضايا بالاشتراك مع موظف حسن النية.

محكمه أول درجة قضت بالسجن 10 سنوات وألغت محكمة مستأنف جنايات الجيزة الحكم وعدلته إلى الحبس سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة.

