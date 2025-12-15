خطوات تحويل صورتك إلى بروفايل شتوي على فيسبوك

كتب- محمود الهواري:

على مدار الساعات الماضية، شهد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انتشار تريند جديد للصور يعتمد على تحويل الصور الشخصية إلى صور فنية جذابة بطابع شتوي أو ستايل احترافي ملفت.

ولا يقوم التريند على الفلاتر التقليدية فقط بل يستخدم أدوات تحرير مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي ما يمنح الصور مظهر متطور يناسب البروفايل والمنشورات.

تريند البروفايل الشتوي

يطلق بعض المستخدمين على هذا الاتجاه اسم تنجيد الفيسبوك في إشارة إلى تحويل الصورة العادية إلى صورة ناعمة ودافئة ذات لمسة فنية واضحة، إذ تعتمد الفكرة الأساسية على تحسين الإضاءة والألوان وتنعيم التفاصيل دون تشويه الملامح إضافة طابع شتوي أو سينمائي وإخراج الصورة بشكل جاهز للنشر.

تطبيق Hypic

ويمكن للمستخدمين المشاركة في التريند من خلال استخدام تطبيق تطبيق Hypic – Photo Editor & AI Art المتوفر على Android وiOS الذي يتيح تحرير الصور بسرعة مع نتائج ملفتة وجاهزة للنشر.

خطوات استخدام Hypic لإنشاء بروفايل شتوي

تحميل التطبيق من Google Play أو App Store

فتح التطبيق واختيار Fluffy Magic من أسفل الواجهة

تحديد أي فلتر يناسبك

اختيار صورة من معرض الهاتف

الانتظار ثوان حتى يتم تحويل الصورة إلى عمل فني

حفظ الصورة ومشاركتها على فيسبوك كبروفايل أو منشور

ما هو تطبيق Hypic؟

تطبيق "Hypic" هو يستخدم لتحرير الصور ويعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي ويتيح تحويل الصور العادية إلى صور فنية عالية الجودة بخطوات بسيطة الواجهة سهلة الاستخدام ما يجعلها مناسبة للمستخدمين العاديين وكذلك صناع المحتوى الباحثين عن نتائج سريعة واحترافية.

أبرز مميزات تطبيق Hypic

تحويل الصور بالذكاء الاصطناعي إلى صور فنية ستايل كرتوني أو أنمي ولمسات سينمائية أو ناعمة وإزالة الخلفية بسهولة وفصل الشخص عن الخلفية مع إمكانية إضافة خلفيات جديدة.

ويوفر التطبيق فلاتر وتأثيرات عصرية مثل الإضاءة الدافئة والتوهج الناعم وتدرجات الألوان الاحترافية، بجانب تحسين الوجه والبشرة من خلال تنعيم البشرة وتحسين الإضاءة على الوجه مع الحفاظ على الملامح الطبيعية.