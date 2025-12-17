تستعد شركة “موتورولا” لإطلاق هاتفها القادم Motorola Signature، الذي يهدف إلى منافسة الهواتف الرائدة مثل Galaxy S26، مع الحفاظ على سعر أقل بشكل ملحوظ، في محاولة لملء الفراغ الذي تركته شركة “وان بلس” بعد تحولها نحو الفئة العليا.

وظهرت فكرة “قاتل الفلاجشيب” لأول مرة مع هاتف OnePlus One عام 2014، حيث قدم مواصفات رائدة بسعر نصف قيمة الهواتف الرائدة في ذلك الوقت، مثل Galaxy S5.

ومع مرور أكثر من عقد، أصبح OnePlus 15 هاتفا باهظ الثمن، ما أتاح المجال لشركات أخرى، أبرزها “موتورولا”، لتقديم هواتف بمواصفات قوية وأسعار منافسة، وفقا لتقرير نشره موقع PhoneArena.

تاريخ موتورولا في الفئة الرائدة

منذ استحواذ “لينوفو” على موتورولا، حافظت الشركة على حضورها في سوق الهواتف الرائدة، إذ جاء هاتف Motorola Edge Plus 2023 بمواصفات راقية تشمل شاشة P-OLED منحنية بمعدل تحديث 165 هرتز، ومعالج Snapdragon 8 Gen 2، وكاميرات ثلاثية، وبطارية كبيرة مع شحن سريع، بسعر 799 دولارا فقط.

تلاه هاتف Motorola Edge 50 Ultra، الذي قدم تحسينات في الشاشة والكاميرا والتصميم، بأسعار جذابة تبدأ من 700 دولار للإصدار العادي، وصولًا إلى 725 دولارا للإصدار بسعة 1 تيرابايت، مع خيارات ألوان وتصاميم فريدة مثل الخلفيات الخشبية والجلد النباتي.

مواصفات Motorola Signature المنتظر

الهاتف الجديد المتوقع إطلاقه باسم Signature، سيأتي بشاشة OLED بحجم 6.7 بوصة ودقة 1.5K مع معدل تحديث 120 هرتز، ويعمل بمعالج Snapdragon 8 Gen 5.

سيضم الهاتف كاميرات خلفية ثلاثية بدقة 50 ميغابكسل لكل منها (واسعة + فائقة الاتساع + تليفوتوغرافية)، مع ألوان متنوعة تشمل الأسود والأخضر والبرونزي، وتصميم خلفي بنسيج واضح يضيف لمسة مميزة.

ويواجه هاتف Signature تحديا في جانب البرمجيات، إذ تقدم موتورولا حاليا 3 سنوات فقط من تحديثات النظام، مقارنة بمنافسين مثل Galaxy A56 الذي يدعم التحديثات حتى 6 سنوات، كما تحتاج تجربة المستخدم إلى تحسين وإزالة البرمجيات المضافة المزعجة والإعلانات.