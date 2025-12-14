على امتداد الكوكب، تنتشر مواقع تبدو وكأنها تتحدى قوانين الفيزياء وتربك الحواس البشرية، إذ تمنح زوارها مشاهد تخيل على أنها خارقة للطبيعة، بينما يقف خلفها تفسير علمي دقيق يكشف سر هذه الخدع البصرية.

وفيما يلي أبرز هذه المواقع الغامرة بالغرابة، والتي حيرت العلماء في دراستها وتحديد أسباب تكونها، وفق ما أورده موقع akbartravels.

1- التل المغناطيسي في الهند

على الطريق الجبلي في لاداخ، يخيل لمرتاديه أن السيارات تتدحرج إلى أعلى التل عند وضعها في حالة الحياد.

السر في ذلك ليس قوة مغناطيسية، بل خداع بصري ناجم عن ميلان الأفق وطبيعة التضاريس التي تجعل المنحدر الهابط يبدو صاعدًا.

2- شلال نانيغات العكسي في الهند

يشاهد الزوار المياه وكأنها تتدفق للأعلى بدلًا من الهبوط. هذا المشهد المذهل سببه الرياح القوية التي تدفع مياه الشلال باتجاه عكسي، ما يخلق الوهم البصري بتحدّي الجاذبية.

3- البقعة الغامضة في كاليفورنيا بالولايات المتحدة

في هذا الموقع السياحي، تظهر مبانٍ مائلة وكرات تتدحرج صعودًا، ويشعر الزوار وكأن الجاذبية مضطربة، بينما الحقيقة أن الزوايا غير المتوازنة للأرض والمباني تربك الدماغ وتشوّش إدراك الاتجاهات.

4- سد هوفر بالولايات المتحدة

عند صب الماء من أعلى السد، يبدو وكأنه يصعد بمحاذاة الجدار بدلًا من السقوط، فيما يعود ذلك إلى تيارات الهواء الصاعدة القوية التي ترتد من واجهة السد، فترفع الماء إلى الأعلى.

5- محيط جبل أراغاتس في أرمينيا

يؤكد السكان أن الأنهار تتدفق صعودًا وأن السيارات تتحرك إلى أعلى الطريق. هذه الظاهرة مثال آخر على "تلال الجاذبية"، حيث يؤدي شكل التضاريس إلى خداع بصري يجعل المنحدر الهابط يظهر كأنه صاعد.

الصخرة الذهبية في ميانمار

على قمة جبل كياكتيو، تقف صخرة ذهبية ضخمة متوازنة بشكل يبدو مستحيلًا على حافة جرف، بينما وتروي الأساطير أنها ثابتة بفضل خصلة شعر واحدة، فيما يمنحها ضوء الغروب مظهرًا ساحرًا يُشبه الخيال.

