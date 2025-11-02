تعرف على تطبيقات ومواقع تحول الصور إلى زي فرعوني

"جمجمة" متوهجة تنظر إلى الأعلى من حفرة بركانية في الصحراء الكبرى.. صور

شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة تصدر تريند "تحويل الصور إلى زي فرعوني"، حيث شارك آلاف المستخدمين صورهم في هيئة ملوك وملكات من الحضارة المصرية القديمة.

وجاء انتشار هذا التريند تزامنا مع افتتاح المتحف المصري الكبير أمس السبت، ليصبح وسيلة عصرية للاحتفال بالحدث العالمي والتعبير عن الفخر بالهوية المصرية، من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي التي حولت الصور العادية إلى لوحات فرعونية مبهرة.

تطبيقات ومواقع تحول الصور إلى زي فرعوني

توفر مجموعة من تطبيقات ومواقع الذكاء الاصطناعي إمكانية تحويل الصور الشخصية إلى زي فرعوني بسهولة عبر فلاتر متخصصة، من أبرزها تطبيق YouCam Perfect الذي أطلق مؤخرا فلترا باسم Ancient Egyptian.

يتيح التطبيق رفع صورة سيلفي لتحويل ملامح الوجه في لحظات إلى مظهر فرعوني كامل يشمل الملابس والإكسسوارات، مع إمكانية تعديل الألوان والخلفيات لتبدو الصورة وكأنها التقطت داخل معبد مصري قديم.

كما يقدم موقع Photato.ai خاصية مشابهة من خلال اختيار نمط Pharaoh Style، حيث يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل ملامح الوجه ودمجها تلقائيا في تصميم مستوحى من الأزياء الفرعونية، ما جعله من أكثر المواقع استخداما في مصر مؤخرا.

ومن المواقع الأخرى التي توفر هذه الخدمة Easy-Peasy.AI، والذي يتيح للمستخدمين اختيار قوالب متعددة لشخصيات فرعونية مختلفة، سواء لملوك مثل توت عنخ آمون أو ملكات مثل نفرتيتي وكليوباترا.