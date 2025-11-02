إعلان

تعرف على تطبيقات ومواقع تحول الصور إلى زي فرعوني

كتب : مصراوي

12:30 م 02/11/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    زي فرعوني
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح وزوجته وبناته بالزي الفرعوني (2)
  • عرض 7 صورة
    زي فرعوني
  • عرض 7 صورة
    زي فرعوني
  • عرض 7 صورة
    زي فرعوني
  • عرض 7 صورة
    زي فرعوني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة تصدر تريند "تحويل الصور إلى زي فرعوني"، حيث شارك آلاف المستخدمين صورهم في هيئة ملوك وملكات من الحضارة المصرية القديمة.

وجاء انتشار هذا التريند تزامنا مع افتتاح المتحف المصري الكبير أمس السبت، ليصبح وسيلة عصرية للاحتفال بالحدث العالمي والتعبير عن الفخر بالهوية المصرية، من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي التي حولت الصور العادية إلى لوحات فرعونية مبهرة.

تطبيقات ومواقع تحول الصور إلى زي فرعوني

توفر مجموعة من تطبيقات ومواقع الذكاء الاصطناعي إمكانية تحويل الصور الشخصية إلى زي فرعوني بسهولة عبر فلاتر متخصصة، من أبرزها تطبيق YouCam Perfect الذي أطلق مؤخرا فلترا باسم Ancient Egyptian.

يتيح التطبيق رفع صورة سيلفي لتحويل ملامح الوجه في لحظات إلى مظهر فرعوني كامل يشمل الملابس والإكسسوارات، مع إمكانية تعديل الألوان والخلفيات لتبدو الصورة وكأنها التقطت داخل معبد مصري قديم.

كما يقدم موقع Photato.ai خاصية مشابهة من خلال اختيار نمط Pharaoh Style، حيث يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل ملامح الوجه ودمجها تلقائيا في تصميم مستوحى من الأزياء الفرعونية، ما جعله من أكثر المواقع استخداما في مصر مؤخرا.

ومن المواقع الأخرى التي توفر هذه الخدمة Easy-Peasy.AI، والذي يتيح للمستخدمين اختيار قوالب متعددة لشخصيات فرعونية مختلفة، سواء لملوك مثل توت عنخ آمون أو ملكات مثل نفرتيتي وكليوباترا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تريند صور الزي الفرعوني الزي الفرعوني تطبيقات تحويل الصور لزي فرعوني

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

"مذهل واستثنائي".. صحف عالمية تتغنى بافتتاح المتحف المصري الكبير
رفض يرجّع الفلوس.. ضبط شخص استولى على تحويل مالي بالخطأ بالقاهرة
3.6% انخفاضا في سعر الذهب خلال أسبوع.. رئيس الشعبة يوضح السبب
الطقس الآن.. 3 ظواهر جوية تضرب القاهرة الكبرى ومناطق أخرى
بعد التفاعل الواسع مع دعوته.. مصراوي يحاور عالم المصريات الياباني "يوشيمورا"