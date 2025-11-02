إعلان

خطوات زيادة الأرباح على تيك توك إلى 90%.. تفاصيل

كتب : محمود الهواري

11:05 ص 02/11/2025
كشفت منصة تيك توك خلال قمة المبدعين في الولايات المتحدة عن مجموعة من الميزات الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تهدف إلى مساعدة صناع المحتوى في تخطيط ونشر مقاطعهم بسهولة وكفاءة أكبر.

وبحسب تقرير نشره موقع "androidheadlines"، فإن الأدوات الجديدة تمكن المستخدمين من إعداد محتواهم قبل التسجيل، عبر اقتراح أفكار وعناوين وتعليقات توضيحية، بالإضافة إلى تحديد الهاشتاجات الأنسب لزيادة الوصول والتفاعل.

وتتوفر الميزة حاليا للمبدعين الذين تتجاوز أعمارهم 18 عاما في الولايات المتحدة وكندا وعدد من الأسواق الأخرى، مع خطط لتوسيع نطاقها قريبا.

وقدمت المنصة أداة جديدة باسم "Smart Split"، تتيح للمستخدمين إعادة تنسيق مقاطع الفيديو الطويلة المنشورة على "يوتيوب" أو "إنستجرام"، وتحويلها تلقائيا إلى عدة مقاطع قصيرة مناسبة للنشر على "تيك توك"، إذ تتوفر الأداة حاليا عبر TikTok Studio Web فقط.

وأعلنت "تيك توك" عن تحديث في نظام الاشتراكات، يمنح المبدعين فرصة الحصول على ما يصل إلى 90% من الأرباح، بشرط استيفاء معايير معينة تشمل امتلاك 10 آلاف متابع وتحقيق 100 ألف مشاهدة خلال الشهر الأخير.

