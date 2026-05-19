أعلن الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، انتهاء هيئة النقل العام من استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال إعداد خطة تشغيلية شاملة تستهدف تلبية احتياجات المواطنين خلال فترة الإجازة.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة توفير خدمات النقل العام بجميع أنحاء العاصمة، خاصة بالمناطق ذات الكثافة العالية خلال العيد، مع زيادة عدد الأتوبيسات العاملة على الخطوط المختلفة لمنع التكدس والزحام.

كما وجّه الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف الرقابة على مواقف السرفيس، لمنع استغلال المواطنين أو رفع تعريفة الركوب خلال أيام العيد.

وأكد المحافظ أن منظومة النقل بالقاهرة تعتمد على التنسيق والتكامل بين خطوط هيئة النقل العام، والنقل الجماعي، وخطوط المترو، بما يحقق السيولة المرورية، إلى جانب دعم التشغيل بوسائل إضافية وخطوط جديدة لتلبية الطلب المتزايد، مع التركيز على تكثيف الخدمات بالمناطق الترفيهية والمتنزهات والمزارات السياحية.

خطة هيئة النقل العام خلال عيد الأضحى 2026

من جانبه، أعلن اللواء مهندس عصام الشيخ، رئيس هيئة النقل العام، تشغيل عدد من خطوط الأتوبيس كخدمة خاصة خلال فترة العيد فقط، لخدمة المناطق السياحية والترفيهية بمحافظات القاهرة الكبرى، باستخدام سيارات مختارة من الأسطول الجديد لتقديم خدمة مميزة للمواطنين، إلى جانب الخطوط العادية.

وأوضح "الشيخ"، أنه سيتم تشغيل خدمات إلى عدد من المناطق، من بينها القناطر الخيرية، ومنطقة الأهرامات وأبو الهول، والحديقة الدولية بمدينة نصر، وحديقتا الأزهر وبدر، والحديقة اليابانية، وحديقة 6 أكتوبر بحلوان، ومنطقة القلعة بمصر القديمة.

وأضاف رئيس الهيئة، أنه تم تكليف جهاز الرقابة الميدانية بوضع خطة عمل تشمل فرق تشغيل ثابتة ومتحركة (سيارات ودراجات بخارية) لمتابعة الخدمة والتعامل مع أي طوارئ تشغيلية خلال إجازة العيد، مع تشغيل منظومة التتبع الإلكتروني (GPS) لتعزيز الرقابة وتحسين الأداء.

وأشار إلى أن غرفة عمليات الهيئة تعمل على مدار الساعة لاستقبال البلاغات ومتابعة التشغيل عبر الشبكة اللاسلكية التي تغطي جميع المحطات والجراجات ومرافق الهيئة بالقاهرة الكبرى.

وأكد أنه تم توفير أعداد مناسبة من السيارات بكل خط وفقًا لحجم الإقبال المتوقع، مع مراجعة الحالة الفنية والنظافة والمظهر العام، وتشغيل أحدث السيارات لضمان تقديم خدمة تليق بالمواطنين خلال إجازة العيد.