مصنوع من الألمنيوم والزجاج.. Xiaomi تعلن رسميا عن حاسبها المنافس الجديد

كتب : وكالات

08:17 ص 29/04/2026

حاسب Redmi Pad

أعلنت Xiaomi رسميا عن حاسبها اللوحي الجديد الذي حصل على مواصفات تجعله من بين أقوى المنافسين في أسواق حواسب أندرويد الذكية.

حصل حاسب Redmi Pad 2 9.7 الجديد على هيكل مصنوع من الألمنيوم والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، أبعاده 226.5/147.9/7.4 ملم، وزنه 406 ج.

شاشته أتت IPS LCD بمقاس 9.7 بوصة، دقة عرضها (1280/2048) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، سطوعها 600 nits ، كثافتها تعادل 268 بيكسل/الإنش تقريبا.


يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات HyperOS 3، ومعالج Snapdragon 6s Gen 2 4G، وذواكر وصول عشوائي 4 جيجابايت، وذواكر داخلية 64/128 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

كاميرته الأساسية أتت بدقة 8 ميجابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 5 ميجابيكسل.

حصل الجهاز أيضا على مكبرات صوت عالية الأداء، ومنفذ USB Type-C، وبطارية بسعة 7600 ميلي أمبير تعمل مع شاحن باستطاعة 15 واط، وسيطرح بنسختين، بسعر 179 و211 دولارا،وفقا لروسيا اليوم.

هداف الدوري المصري.. من هو علي سليمان نجم كهرباء الإسماعيلية؟
هداف الدوري المصري.. من هو علي سليمان نجم كهرباء الإسماعيلية؟
الغرف السياحية: لا قيود على إقامة المرأة بمفردها في الفنادق
إشارات خفية لا تتجاهلها.. أعراض بسيطة قد تكشف نقص فيتامينات خطير
حرب إيران.. قادة الخليج يدينون إجراءات طهران في مضيق هرمز
بعد جدل نظام الطيبات.. مسئول بالزراعة: مفيش فرخة بتتباع في السوق إلا بتصريح

