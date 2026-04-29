أعلنت Xiaomi رسميا عن حاسبها اللوحي الجديد الذي حصل على مواصفات تجعله من بين أقوى المنافسين في أسواق حواسب أندرويد الذكية.

حصل حاسب Redmi Pad 2 9.7 الجديد على هيكل مصنوع من الألمنيوم والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، أبعاده 226.5/147.9/7.4 ملم، وزنه 406 ج.

شاشته أتت IPS LCD بمقاس 9.7 بوصة، دقة عرضها (1280/2048) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، سطوعها 600 nits ، كثافتها تعادل 268 بيكسل/الإنش تقريبا.



يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات HyperOS 3، ومعالج Snapdragon 6s Gen 2 4G، وذواكر وصول عشوائي 4 جيجابايت، وذواكر داخلية 64/128 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

كاميرته الأساسية أتت بدقة 8 ميجابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 5 ميجابيكسل.

حصل الجهاز أيضا على مكبرات صوت عالية الأداء، ومنفذ USB Type-C، وبطارية بسعة 7600 ميلي أمبير تعمل مع شاحن باستطاعة 15 واط، وسيطرح بنسختين، بسعر 179 و211 دولارا،وفقا لروسيا اليوم.