لقي سائق مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر حادث ميكروباص على طريق العوينات – الداخلة في الوادي الجديد، بعدما انقلبت السيارة بمنطقة الكيلو 100، ما دفع الأجهزة الأمنية والإسعاف إلى الانتقال لموقع البلاغ والتعامل مع تداعيات الحادث.

تفاصيل حادث ميكروباص بطريق العوينات

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام، إثر حادث ميكروباص وقع على طريق العوينات، وجرى إخطار الجهات المعنية لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة.

هوية الضحية وتحركات الإسعاف

وكشفت المعاينة الأولية أن حادث ميكروباص وقع نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص على طريق العوينات بمنطقة الكيلو 100، وأسفر عن مصرع أحمد محمد عبد الرحمن حسن، 56 عامًا، سائق، ومقيم بمحافظة أسيوط.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام، تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحرر محضر بالواقعة لاستكمال التحقيقات وبيان ملابسات حادث ميكروباص.

رفع آثار الحادث

وتواصل الوحدة المحلية لمركز الداخلة، بالتنسيق مع وحدة المرور، الدفع بمعدات وأوناش لرفع آثار الحادث من طريق العوينات، بهدف إعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها، خاصة أن محور الداخلة – العوينات من الطرق الحيوية في الوادي الجديد.

وتأتي هذه الجهود لتأمين الطريق وتنظيم الحركة المرورية ومنع أي تكدسات محتملة، لحين انتهاء رفع آثار الحادث بالكامل أمام قائدي المركبات.