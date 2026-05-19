إعلان

مصرع سائق في انقلاب ميكروباص بالوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

02:22 م 19/05/2026

إسعاف أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لقي سائق مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر حادث ميكروباص على طريق العوينات – الداخلة في الوادي الجديد، بعدما انقلبت السيارة بمنطقة الكيلو 100، ما دفع الأجهزة الأمنية والإسعاف إلى الانتقال لموقع البلاغ والتعامل مع تداعيات الحادث.

تفاصيل حادث ميكروباص بطريق العوينات

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام، إثر حادث ميكروباص وقع على طريق العوينات، وجرى إخطار الجهات المعنية لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة.

هوية الضحية وتحركات الإسعاف

وكشفت المعاينة الأولية أن حادث ميكروباص وقع نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص على طريق العوينات بمنطقة الكيلو 100، وأسفر عن مصرع أحمد محمد عبد الرحمن حسن، 56 عامًا، سائق، ومقيم بمحافظة أسيوط.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام، تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحرر محضر بالواقعة لاستكمال التحقيقات وبيان ملابسات حادث ميكروباص.

رفع آثار الحادث

وتواصل الوحدة المحلية لمركز الداخلة، بالتنسيق مع وحدة المرور، الدفع بمعدات وأوناش لرفع آثار الحادث من طريق العوينات، بهدف إعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها، خاصة أن محور الداخلة – العوينات من الطرق الحيوية في الوادي الجديد.

وتأتي هذه الجهود لتأمين الطريق وتنظيم الحركة المرورية ومنع أي تكدسات محتملة، لحين انتهاء رفع آثار الحادث بالكامل أمام قائدي المركبات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث مروري الوادي الجديد الإسعاف

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شارك في "اللعبة 2".. وفاة الفنان الشاب محمد فؤاد عابدين
زووم

شارك في "اللعبة 2".. وفاة الفنان الشاب محمد فؤاد عابدين

أغلى شاي في العالم.. سعر الكيلو من “دا هونغ باو” يتجاوز 70 ألف دولار
علاقات

أغلى شاي في العالم.. سعر الكيلو من “دا هونغ باو” يتجاوز 70 ألف دولار
إجازة عيد الأضحى 2026 للقطاع الخاص.. قرار مرتقب من وزارة العمل
أخبار مصر

إجازة عيد الأضحى 2026 للقطاع الخاص.. قرار مرتقب من وزارة العمل
خطة تشغيل أتوبيسات النقل العام بالقاهرة في عيد الأضحى 2026
أخبار مصر

خطة تشغيل أتوبيسات النقل العام بالقاهرة في عيد الأضحى 2026
قرار نهائي في الزمالك بشأن مصير معتمد جمال وموعد رحيله
رياضة محلية

قرار نهائي في الزمالك بشأن مصير معتمد جمال وموعد رحيله

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

مجزرة أبنوب.. 15 دقيقة رعب عاشتها أسيوط- (تغطية خاصة)
5 أسباب منها "السوسة".. لماذا قفزت أسعار الطماطم إلى 70 جنيها للكيلو؟
تأكيدًا لمصراوي.. محافظة القاهرة توضح موقف توصيل المرافق لأصحاب نموذج 10
رسميًا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين 6 أيام
بعد افتتاح الدلتا الجديدة .. هل تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من القمح؟
بعد التصريح بدفنهم.. خروج جثامين ضحايا إطلاق النار بأبنوب من المستشفى- صور وفيديو