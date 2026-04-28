إعلان

vivo تعلن عن هاتفها الجديد في عالم الأندرويد.. ما مواصفاته ومميزاته؟

كتب : وكالات

08:21 ص 28/04/2026

vivo Y600 Pro

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت vivo عن هاتفها الجديد الذي يتوقع له أن يحقق مبيعات مرتفعة بفضل مواصفاته الممتازة وسعره المنافس.

حصل vivo Y600 Pro على هيكل مصنوع من أجود المواد، مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، أبعاده 163.9/76.5/8.2 ملم، وزنه 221 ج.

شاشته أتت من نوع AMOLED بمقاس 6.83 بوصة، دقة عرضها 1260/2800 بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها تعادل 450 بيكسل/الإنش تقريبا، وحميت بزجاج شديد المتانة مقاوم للصدمات والخدوش.

يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات OriginOS 6، ومعالج Mediatek Dimensity 7300e، ومعالج رسوميات Mali-G610، وذواكر وصول عشوائي 8/12 جيجابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 جيجابايت.

كاميرته الأساسية أتت بدقة 50 ميجابيكسل مع عدسة للتصوير العريض، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 32 ميجابيكسل.

دعمته vivo أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية كبيرة بسعة 10200 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 90 واط، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مزيج مثالي لصحة القلب.. 3 تركيبات غذائية مفيدة
نصائح طبية

زووم

أخبار مصر

أخبار مصر

أخبار مصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان