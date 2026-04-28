أعلنت vivo عن هاتفها الجديد الذي يتوقع له أن يحقق مبيعات مرتفعة بفضل مواصفاته الممتازة وسعره المنافس.

حصل vivo Y600 Pro على هيكل مصنوع من أجود المواد، مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، أبعاده 163.9/76.5/8.2 ملم، وزنه 221 ج.

شاشته أتت من نوع AMOLED بمقاس 6.83 بوصة، دقة عرضها 1260/2800 بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها تعادل 450 بيكسل/الإنش تقريبا، وحميت بزجاج شديد المتانة مقاوم للصدمات والخدوش.

يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات OriginOS 6، ومعالج Mediatek Dimensity 7300e، ومعالج رسوميات Mali-G610، وذواكر وصول عشوائي 8/12 جيجابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 جيجابايت.

كاميرته الأساسية أتت بدقة 50 ميجابيكسل مع عدسة للتصوير العريض، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 32 ميجابيكسل.

دعمته vivo أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية كبيرة بسعة 10200 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 90 واط، وفقا لروسيا اليوم.