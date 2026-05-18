مواصفات ممتازة وكاميرات عالية الدقة.. vivo تروج لأفضل هواتفها الجديدة

كتب : وكالات

06:02 ص 18/05/2026

هاتف iQOO 15T

بدأت vivo بالترويج لهاتفها الجديد الذي حصل على مواصفات ممتازة وكاميرات عالية الدقة، لينافس أفضل هواتف أندرويد المطروحة حاليا.

حصل هاتف iQOO 15T على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، أبعاده (163.4/76.7/8.3) ملم، وزنه 216 ج.

شاشته أتت من نوع AMOLED بمقاس 6.83 بوصة، دقة عرضها 1260/2800 بيكسل، ترددها 144 هيرتز، كثافتها 450 بيكسل/الإنش تقريبا، ودعمت بتقنيات Dolby Vision وHDR Vivid لتوفير عرض مميز للصور والفيديوهات.

يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات OriginOS 6، ومعالج MediaTek Dimensity 9500 المطور بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Mali-G1 Ultra MC12، وذواكر وصول عشوائي 12/16 جيجابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 جيجابايت و1 تيرابايت.

يتميز الهاتف بقدرات تصوير ممتازة بفضل كاميرته الأساسية الثنائية العدسة التي أتت بدقة (200+50) ميجابيكسل، كما زوّد بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل.

دعمته vivo بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وزوّدته ببطارية كبيرة بسعة 8000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 100 واط، وفقا لروسيا اليوم.

