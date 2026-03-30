عادت Tecno بقوة لعالم الهواتف الذكية مع جهاز مميز زوّدته بمواصفات ممتازة وستطرحه بسعر منافس.

حصل هاتف Tecno Spark 50 الجديد على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، ومضاد للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، أبعاده (167.9/79.3/8.2) ملم، وزنه 210 ج.

شاشته أتت IPS LCD بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها "720/1576" بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 256 بيكسل/الإنش تقريبا، وحميت بزجاج مضاد للصدمات والخدوش.

يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات HIOS 16، ومعالج Mediatek Dimensity 6400، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4/6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

كاميرته الأساسية أتت بدقة 50 ميجابيكسل، مزودة بفتحة عدسة للتصوير العريض، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 8 ميجابيكسل.

زود الهاتف أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 6500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط، وسيطرح بأسعار منافسة تبدأ من 160 يورو تقريبا، وفقا لروسيا اليوم.