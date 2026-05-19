إجازة عيد الأضحى 2026.. هل تتغير مواعيد الامتحانات للطلاب؟

كتب : محمد نصار

02:20 م 19/05/2026

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استمرار أعمال الامتحانات -إن وجدت- وفقًا للمواعيد المقررة من قِبَل السلطة المختصة وذلك خلال إجازة عيد الأضحى 2026.

وقرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تكون الفترة من الثلاثاء 26 مايو وحتى الأحد 31 شهر مايو 2026، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ويسري القرار على العاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

وبحسب القرار تستمر أعمال الامتحانات -إن وُجدت- وفقًا للمواعيد المقررة من قِبَل السلطة المختصة.

