بتصميم أنيق ومواصفات ممتازة.. هواوي تطلق واحدة من أفضل الساعات الذكية

كتب : وكالات

07:31 ص 10/05/2026

ساعة هواوي الجديدة

أعلنت هواوي عن ساعتها الجديدة التي حصلت على تصميم أنيق ومواصفات ممتازة تجعلها بين أفضل الساعات الذكية.

حصلت ساعة Watch Ultimate Design Spring على هيكل مصنوع من التيتانيوم المتين والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، أبعاده (42.942.9/10.8) ملم، وزنه 91ج، وجهّزت بتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية لإجراء المكالمات الصوتية واستلام وإرسال الرسائل النصية القصيرة.

شاشتها أتت LTPO 2 AMOLED بمقاس 1.38 بوصة، دقة عرضها (466/466) بيكسل، سطوعها يصل إلى 3000 nits، كثافتها تعادل 338 بيكسل/الجنش تقريبا، وحميت بزجاج كريستالي مقاوم للصدمات والخدوش.


تعمل الساعة بنظام HarmonyOS 6.1، ومعالج Kirin W80، وجهّزت بميكروفونات ومكبرات صوت لإجراء المكالمات الصوتية، وحساسات لقياس معدلات نبض القلب ومعدلات الأكسجة في الدم ودرجة حرارة الجسم، وتطبيقات لمراقبة معدلات النشاط البدني ومعدلات النوم اليومية للمستخدم.

دعمتها هواوي أيضا بشريحة NFC، وأنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وتقنية Bluetooth 5.2 للاقتران بالهواتف والأجهزة الذكية، وبطارية بسعة 450 ميلي أمبير تعمل مع شاحن لاسلكي، وفقا لروسيا اليوم.

