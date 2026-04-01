جهز بأفضل التقنيات.. Vivo تعلن عن واحد من أفضل الحواسب اللوحية

تستعد vivo لإطلاق حاسبها اللوحي الجديد الذي جهّز بأفضل التقنيات وحصل على مواصفات تجعله منافسا قويا في أسواق أجهزة أندرويد الذكية.

حصل حاسب vivo Pad6 Pro على هيكل أنيق التصميم مصنوع من البلاستيك المتين والألمنيوم والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده "297/199.8/6.2" ملم، وزنه 663 ج، وزوّد بلوحة مفاتيح خارجية وقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة والتحكم بالتطبيقات.

شاشته أتت IPS LCD بمقاس 13.2 بوصة، دقة عرضها (2512/3840) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، كثافتها 348 بيكسل/الإنش تقريبا، سطوعها يصل إلى 1200 nits.

يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات OriginOS 6، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 المطوّر بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 840، وذواكر وصول عشوائي 8/12/16 جيجابايت، وذواكر داخلية 256/512 جيجابايت.

كاميرته الأساسية أتت بدقة 13 ميجابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 8 ميجابيكسل.

زوّدته Vivo أيضا بـ 8 مكبرات صوت عالية الأداء، ومنفذ USB Type-C 3.2 للشحن والنقل السريع للبيانات، وبطارية بسعة 13000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 66 واط، ويمكنها تأمين الشحن العكسي للهواتف والأجهزة الذكية المحمولة باستطاعة 5 واط، وفقا لروسيا اليوم.