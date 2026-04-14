أعلنت شركة OPPO عن إطلاق هاتفها الجديد Find N6 في السوق المصري باعتباره أحدث هواتفها الرائدة القابلة للطي.

تقنية Zero-Feel Crease وشاشة داخلية مسطحة

يقدم هاتف Find N6 لأول مرة عالميا تقنية Zero-Feel Crease التي تهدف إلى التخلص من آثار الطي داخل الشاشة لتوفير تجربة مشاهدة أكثر انسيابية، إذ اعتمدت الشركة على تطوير مفصلة Titanium Flexion من الجيل الثاني، والتي تم تصنيعها باستخدام تقنيات متقدمة من بينها الطباعة السائلة ثلاثية الأبعاد والمسح بالليزر عالي الدقة لاكتشاف أدق العيوب ومعالجتها.

تم دعم الشاشة بزجاج Auto-Smoothing Flex Glass الذي يساعد على استعادة شكل الشاشة بنسبة تقارب 100% مع تحسين مقاومة التشوه بنسبة كبيرة، إلى جانب تقليل آثار الطي بنسبة تصل إلى 82% مقارنة بالإصدارات السابقة، مع حصول الهاتف على اعتماد TÜV Rheinland الذي يؤكد قدرته على تحمل مئات الآلاف من عمليات الطي دون فقدان الجودة.

تصميم هاتف Find N6

يأتي Find N6 بتصميم فائق النحافة يجعله واحدا من أنحف الهواتف القابلة للطي بتصميم يشبه الكتاب، مع سهولة في الحمل والاستخدام اليومي، حيث يجمع بين تجربة الشاشة الكبيرة وسهولة الهواتف التقليدية.

ويضم الهاتف شاشتين، الأولى خارجية بقياس 6.62 بوصة بحواف فائقة النحافة، والثانية داخلية كبيرة بقياس 8.12 بوصة، مع سطوع يصل إلى 1800 شمعة لضمان وضوح الرؤية تحت الإضاءة القوية، إضافة إلى دعم تقنيات تخفيف إجهاد العين مثل التعتيم عالي التردد.

ويتوفر الهاتف بلونين هما التيتانيوم الكلاسيكي العميق والبرتقالي النابض بالحياة مع لمسات تصميمية من سبائك التيتانيوم، إضافة إلى درجات حماية عالية ضد الماء والغبار بمعايير IP متعددة، بما يجعله مناسبا للاستخدام في ظروف مختلفة.

دعم الذكاء الاصطناعي

يعتمد Find N6 على ميزة Free-Flow Window التي تتيح للمستخدم تشغيل حتى أربعة تطبيقات في وقت واحد داخل الشاشة الداخلية مع إمكانية التحكم الكامل في أحجام النوافذ وتوزيعها، بما يعزز تجربة تعدد المهام بشكل كبير.

ويتكامل الهاتف مع واجهة Boundless View التي تسهل التنقل بين المهام، ويعمل بنظام ColorOS 16 الذي تم تطويره خصيصا للأجهزة القابلة للطي مع دعم ميزات الذكاء الاصطناعي مثل المساحة الذهنية AI Mind Space وتسجيل الذكاء الاصطناعي وتحسين تجربة الصور المتحركة.

أداء وكاميرات هاتف Find N6

يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile Platform مع بطارية كبيرة بسعة 6000 مللي أمبير تعتمد على تقنية السيليكون-كربون، ما يمنح أداء عاليا في الألعاب وتعدد المهام، بينما يدعم الهاتف الشحن السريع بقدرة 80 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط.

ويقدم الهاتف نظام كاميرا Hasselblad Master Camera System الذي يضم كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، وكاميرا واسعة بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا تقريب بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا مخصصة لتوازن الألوان بدقة عالية، مع دعم تصوير احترافي للبورتريه ووضع XPAN السينمائي.

ويدعم الهاتف تصوير فيديو بدقة تصل إلى 4K بمعدل 120 إطارا في الثانية مع Dolby Vision، إلى جانب وضعيات احترافية لمعالجة الألوان تناسب صناع المحتوى.

سعر هاتف Find N6

سيتم طرح الهاتف في السوق المصري اعتبارا من 16 أبريل 2026 بسعر 149,999 جنيه مصري، عبر متاجر OPPO الرسمية وعدد من الفروع.