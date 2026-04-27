أعلنت Honor عن حاسبها الجديد الذي سينافس أفضل الحواسب اللوحية الحديثة من حيث المواصفات والأداء.

حصل الجهاز على هيكل أنيق بأبعاد "273.4/178.8/4.8" ملم، وزنه 450 ج، ودعم بلوحة مفاتيح خارجية وقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة والتحكم بالتطبيقات.

شاشته أتت من نوع OLED بمقاس 12.3 بوصة، دقة عرضها "1920/3000" بيكسل، ترددها 165 هيرتز، سطوعها يصل على 3000 nits، ودعمت بتقنية HDR Vivid لتوفير عرض مميز للصور والفيديوهات.

يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات MagicOS 10، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 المطور بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 829، وذواكر وصول عشوائي 8/12/16 جيجابايت، وذواكر داخلية 256/512 جيجابايت.

كاميرته الأساسية أتت بدقة 13 ميجابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 9 ميجابيكسل.

دعمته Honor بـ 8 مكبرات صوت عالية الأداء، وتقنية Bluetooth 6.0، ومنفذ USB Type-C 3.2، وبطارية بسعة 10100 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 27 واط، وتوفر هذه البطارية ميزة الشحن العكسي للأجهزة الذكية الأخرى باستطاعة 27 واط، وفقا لروسيا اليوم.