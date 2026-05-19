أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، الانتهاء من تجهيز 182 ساحة و3452 مسجدًا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، استعدادًا لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1447هـ / 2026م، في إطار خطة المحافظة لتوفير الأجواء الملائمة للمواطنين خلال العيد.

ووجه المحافظ التهنئة إلى أبناء أسيوط وجموع الشعب المصري بهذه المناسبة المباركة، داعيًا الله أن يعيدها على مصر بالخير واليُمن والبركات، وأن يديم نعمة الأمن والاستقرار والتقدم على الوطن.

خطة متكاملة لمديرية الأوقاف

وأوضح المحافظ أن مديرية الأوقاف بأسيوط، بقيادة الشيخ الدكتور عيد علي خليفة، وكيل الوزارة، أعدت خطة شاملة لتنظيم صلاة العيد، تضمنت تخصيص خطيب أساسي وآخر احتياطي لكل ساحة ومسجد، إلى جانب إنشاء غرفة عمليات رئيسية وأخرى فرعية بالإدارات المختلفة لمتابعة سير العمل والتنسيق المستمر مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة.

أنشطة توعوية ودروس دينية مكثفة

وأشار إلى أن الخطة تضمنت تنفيذ 21 محاضرة توعوية للأئمة حول أحكام الأضحية والذبائح والرد على الشبهات، بالإضافة إلى تكثيف الدروس الدينية بالمساجد للتوعية بفضل العشر الأوائل من ذي الحجة، وأهمية الطاعات فيها، وفضل يوم عرفة.

حملات نظافة والتزام بالتعليمات

وأضاف المحافظ أن مديرية الأوقاف نفذت حملات نظافة موسعة داخل المساجد، مع التشديد على الالتزام بالتعليمات المنظمة لصلاة العيد، خاصة ما يتعلق بموضوع الخطبة ومدتها، بما يضمن أجواء من الطمأنينة والبهجة للمصلين.

تنسيق مكثف مع المحليات لرفع الإشغالات

وأكد اللواء محمد علوان توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق الكامل مع الأوقاف، مع تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات والتعديات في محيط المساجد والساحات والحدائق وأماكن التجمعات، طوال أيام العيد، للحفاظ على المظهر الحضاري وتوفير بيئة آمنة للمواطنين.

غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة

وأشار المحافظ إلى استمرار عمل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها، عبر الخط الساخن (114) وأرقام الهواتف 088/2135858 و088/2135727، إضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528).