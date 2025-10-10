صور مسربة تكشف تصميم وألوان هاتف "سامسونج Galaxy S26 Ultra" الجديد

قبل خسوف 7 سبتمبر.. ما هو القمر الدموي ولماذا يتحول إلى اللون الأحمر؟

كشفت تسريبات جديدة عن استعداد شركة سامسونج لإطلاق هاتفها الرائد Galaxy S26 Ultra بلون برتقالي لامع، يشبه إلى حد كبير اللون "Cosmic Orange" الذي استخدمته شركة آبل مؤخرا في سلسلة iPhone 17 Pro.

ونشر أحد المسرّبين على موقع Reddit صورا يقال إنها لنماذج أولية من الهاتف بثلاثة ألوان مميزة البرتقالي الساطع، الفضي، والذهبي الفاتح.

وأثارت هذه الصور جدلا واسعا بين عشاق سامسونج، إذ اعتبر البعض أن اللون الجديد جريء وجذاب، بينما رأى آخرون أنه يقترب كثيرا من أسلوب آبل في التسويق بالألوان اللافتة.

كاميرا 200 ميجابكسل

تشير التسريبات إلى أن الهاتف سيأتي بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع 50 ميجابكسل، وعدستين مقربتين بدقة 10 أو 12 ميجابكسل (تكبير 3x) و50 ميجابكسل (تكبير 5x).

كما تؤكد الصور أن التصميم سيحافظ على الزوايا المستديرة، مع استمرار دعم قلم S-Pen الشهير من سامسونج.

الأداء والبطارية

من المتوقع أن يأتي الهاتف ببطارية بسعة 5500 مللي أمبير/الساعة، ويعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، مع دعم الشحن السريع بقوة 60 واط عبر منفذ USB-C، مما يعزز أداء الهاتف ويطيل عمر البطارية.

ورغم انتشار الصور على نطاق واسع، إلا أنه لا يمكن التحقق من صحتها بعد، إذ تشير بعض العلامات المائية الظاهرة على الصور إلى احتمال توليدها عبر الذكاء الاصطناعي باستخدام أدوات مثل Gemini.

ومع ذلك، دعم مسربون معروفون هذه الشائعات، مؤكدين أن "البرتقالي هو الأسود الجديد"، ما يعني أن اللون الجديد قد يصبح اللون الرئيسي في سلسلة Galaxy S26.

وتستعد سامسونج لإطلاق السلسلة الجديدة خلال النصف الأول من عام 2026، أي بعد أقل من ستة أشهر من طرح آيفون 17.

ويرى مراقبون أن اللون الجديد سيكون عنصرا تسويقيا قويا لجذب الانتباه ورفع نسب الحجز المسبق للهاتف.