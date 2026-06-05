أعلنت وزارة الصحة والسكان، استمرار تقديم الخدمات الطبية للحجاج المصريين بالأراضي المقدسة، مؤكدة أن عيادات البعثة الطبية المصرية نجحت في تقديم 29 ألفًا و510 خدمات طبية منذ بداية وصول أفواج الحجاج إلى المملكة العربية السعودية وحتى مساء الخميس 4 يونيو الجاري.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحالة الصحية العامة للحجاج المصريين مستقرة، مشيرًا إلى عدم رصد أي تفشيات أو انتشار للأمراض المعدية بين الحجاج حتى الآن، وذلك في ظل التنسيق المستمر والتعاون الوثيق مع الجهات الصحية السعودية.

خدمات طبية مستمرة على مدار الساعة

أوضح "عبد الغفار" أن فرق البعثة الطبية المصرية تواصل العمل على مدار الساعة داخل العيادات المنتشرة بالأراضي المقدسة، لتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية اللازمة، بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة الحجاج المصريين خلال أداء المناسك.

وقال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس البعثة الطبية المصرية للحج، في السياق ذاته، إن إجمالي الخدمات الطبية المقدمة يوم الخميس وحده بلغ 744 خدمة طبية داخل عيادات مكة المكرمة والمدينة المنورة، في إطار الجهود المستمرة لمتابعة الحالة الصحية للحجاج وتقديم الرعاية اللازمة لهم.

متابعة الحالات المحجوزة بالمستشفيات السعودية

أضاف "مصطفى" أن عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية داخل المستشفيات السعودية بلغ حاليًا 42 حالة، من بينها 36 حالة بمكة المكرمة، تشمل 15 حالة بالأقسام الداخلية، و7 حالات بالرعاية المتوسطة، و13 حالة بالرعاية المركزة، بالإضافة إلى حالة واحدة بالحضانة.

وأشار رئيس البعثة الطبية، إلى وجود 6 حالات أخرى تتلقى العلاج بالمدينة المنورة، بينها 4 حالات بالرعاية المركزة وحالتان بالأقسام الداخلية، مؤكدًا المتابعة المستمرة لهذه الحالات بالتنسيق مع الجهات الطبية السعودية.

إشادة بالرعاية الصحية السعودية

أعرب الدكتور أحمد مصطفى، عن تقديره للرعاية الطبية المتميزة التي تقدمها المستشفيات السعودية للحجاج المصريين، مشيدًا بسرعة الاستجابة والتعامل المهني مع الحالات المرضية، بما يسهم في تحسن الحالة الصحية للمرضى وسرعة تماثلهم للشفاء.

وأكدت وزارة الصحة والسكان استمرار المتابعة الصحية اليومية للحجاج المصريين في أماكن إقامتهم، إلى جانب مواصلة التنسيق الكامل مع السلطات الصحية السعودية، لضمان توفير الرعاية الطبية اللازمة وتمتع ضيوف الرحمن بالصحة والسلامة طوال فترة أداء مناسك الحج.

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