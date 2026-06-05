أجرأ إطلالات النجمات على البحر في صيف 2026.. من الأجمل؟

كتبت- أسماء مرسي:

شهدت تايلاند حفل تتويج استثنائي للنسخة الافتتاحية من مسابقة ملكة جمال العالم الكبرى للنجوم "MGIAllStars" في أول نسخة من نوعها في عالم مسابقات الجمال، جمعت نخبة من النجمات السابقات والمتألقات من مختلف دول العالم.

الفائزة الأولى في تاريخ المسابقة



تُوجت فانيسا بولغارين من كولومبيا بلقب أول فائزة على الإطلاق في المسابقة، بعد تفوقها على 55 مرشحة من مختلف دول العالم.



وقد نجحت المتسابقة في أن تصبح أول ملكة تتوج باللقب الجديد، وذلك بفضل أدائها المميز في عروض الأزياء خلال مختلف مراحل المنافسة، إضافة إلى تألقها وحضورها على المسرح وثقتها بنفسها حضورها اللافت على المسرح.



وحلت في المراكز التالية فيث ماريا بورتر من غانا في المركز الثاني، وهونج جيانج نجوين من فيتنام في المركز الثالث، وفقا لموقعي "cebudailynews" و"abs-cbn".

إطلالة فانيسا في حفل التتويج



خطفت "فانيسا" الأنظار خلال الحفل بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون البرتقالي، جاء بتصميم ضيق مع لمسات شفافة وبقَصة مكشوفة عند منطقة الصدر.

واختارت مكياجا ناعما بدرجات النيود أبرز ملامحها بأسلوب هادئ، بينما اعتمدت تسريحة شعر مرفوعة لأعلى.

وأكملت اللوك بتنسيق مجوهرات بسيطة، مكونة من أقراط طويلة وخاتم.

عدد المشاركات في المسابقة



ضمت المسابقة 56 متسابقة من 38 دولة، جميعهن من ذوات الخبرة في مسابقات الجمال، ما منح الحدث طابعا تنافسيا قويا ومختلفا عن النسخ التقليدية.

من هي فانيسا بولجارين؟



عارضة أزياء كولومبية تبلغ من العمر 34 عاما، وتمتلك خبرة طويلة في عالم مسابقات الجمال.

مثلت كولومبيا في مسابقة ملكة جمال الكون 2025 التي أُقيمت في تايلاند، ونجحت في الوصول إلى نصف النهائي ضمن أفضل 12 متسابقة.



حاصلة على لقب ملكة جمال كولومبيا الدولية 2017، كما مثلت بلادها في المسابقة الدولية التي أُقيمت في اليابان.



خلال مشاركتها في مسابقة MGI All Stars، أكدت أن النجاح جاء نتيجة العمل الجاد والإصرار.

شددت على أهمية الثقة بالنفس، مشيرة إلى إن الإيمان بالقدرات الشخصية هو الحل لتحقيق الأحلام.



كما تشتهر بذكائها وإطلالتها التي تخطف بها الأنظار على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.



تمتلك قاعدة جماهيرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

يتابعها على صفحتها بموقع "إنستجرام" 5.7 مليون متابع.

منصة تتجاوز حدود مسابقات الجمال

وفقا للصفحة الرسمية للمسابقة، تقدم مسابقة ملكة جمال العالم الكبرى للنجوم تصورا مختلفا لعالم الجمال، حيث تجمع بين عروض الأزياء والذكاء والرسالة الإنسانية، بعيدا عن الشكل التقليدي للمسابقات.

وترى اللجنة المنظمة أن الهدف منها هو إعادة صياغة معايير الجمال، ومنح المتسابقات فرصة ثانية لإثبات أنفسهن على الساحة العالمية.



وبالنسبة للكثيرين، تمثل هذه المرحلة عودة طال انتظارها وفرصة لاستعادة أحلام لم تكتمل، وإعادة بناء الذات، أما لغيرهن، فهي مساحة لتحدي التوقعات وكسر القوالب النمطية، والتأكيد على أن العظمة لا تُقاس بالماضي بل بقدرة الإنسان على التطور.



لا تقتصر مشاركة كل متسابقة على المظهر الخارجي، بل تعكس حياة مليئة بالتحدي والطموح والتجارب المميزة.

اقرأ أيضًا:

بعد تتويجها.. معلومات وصور عن الفائزة بلقب ملكة جمال العالم بـ لاوس 2026

ملكة جمال العام 2025 بلوك جريء.. كيف ظهرت؟



